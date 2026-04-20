20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Altay, deneyimli golcü Deniz Kadah'la mutlu

Sezon ortası emekli olmayı düşünen fakat sahalara geri dönen Deniz Kadah, kulüpteki gelişmelere göre futbola devam edebilir.

calendar 20 Nisan 2026 13:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki son maçında evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalmayı başaran Altay'da tecrübeli santrfor Deniz Kadah, sezonu müthiş bir golle kapatarak alkış topladı. Altay formasını Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den sonra 3'üncü Lig'de de terleten 40 yaşındaki futbolcu, Afyonspor karşılaşmasının 90+6'ncı dakikasında attığı golle kariyerinde 3'üncü Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. İzmir ekibinin kontratağında kendi yarı sahasından aldığı topla rakip ceza sahasına kadar giren Deniz; önce kaleciyi, sonra savunmayı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

Deneyimli forvetin golünden sonra tüm Altay yedek kulübesi sahaya girerek sevince ortak oldu. Altay'ın geçen sezon 2'nci Lig'de küme düşmesinin ardından sakatlığının da etkisiyle futbolu bırakma noktasına gelen ancak başkan Sinan Kanlı tarafından ikna edilerek yeşil sahalara dönen Deniz Kadah, ilk yarıda yaşanan lisans sorunu nedeniyle forma giyemedi. İkinci devrede lisansı çıkarılan tecrübeli golcü, 11'inci maçında gol atarak görkemli bir final yaptı. Deniz Kadah'ın yeni sezonda futbola devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, usta santrforun kulüpteki gelişmelere göre hareket edeceği öğrenildi.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.