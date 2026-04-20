Altay, deneyimli golcü Deniz Kadah'la mutlu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki son maçında evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalmayı başaran Altay'da tecrübeli santrfor Deniz Kadah, sezonu müthiş bir golle kapatarak alkış topladı. Altay formasını Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den sonra 3'üncü Lig'de de terleten 40 yaşındaki futbolcu, Afyonspor karşılaşmasının 90+6'ncı dakikasında attığı golle kariyerinde 3'üncü Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. İzmir ekibinin kontratağında kendi yarı sahasından aldığı topla rakip ceza sahasına kadar giren Deniz; önce kaleciyi, sonra savunmayı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.



Deneyimli forvetin golünden sonra tüm Altay yedek kulübesi sahaya girerek sevince ortak oldu. Altay'ın geçen sezon 2'nci Lig'de küme düşmesinin ardından sakatlığının da etkisiyle futbolu bırakma noktasına gelen ancak başkan Sinan Kanlı tarafından ikna edilerek yeşil sahalara dönen Deniz Kadah, ilk yarıda yaşanan lisans sorunu nedeniyle forma giyemedi. İkinci devrede lisansı çıkarılan tecrübeli golcü, 11'inci maçında gol atarak görkemli bir final yaptı. Deniz Kadah'ın yeni sezonda futbola devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, usta santrforun kulüpteki gelişmelere göre hareket edeceği öğrenildi.



