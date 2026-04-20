Salah: 'Düzgün şekilde veda etmek istiyorum'

Liverpool forması giyen Muhammed Salah, Premier Lig'de Everton karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.



Everton maçında fileleri havalandıran Mısırlı yıldız, "Harika bir duygu. En önemli şey, takımın galibiyet almasına ve kendine güven duymasına yardımcı olmak. Maçtan önce zor olacağını biliyorduk. Kazanmayı başardığımız için mutluyuz." dedi.



Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesi veriyor. Liverpool'da birkaç maçının kaldığı hatırlatılan Salah, "Gol atmaya devam etmek ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlamak istiyorum. Umarım düzgün bir şekilde veda edebilirim." diye konuştu.



Liverpool'a sezon sonunda veda edecek 33 yaşındaki Muhammed Salah, 2017 yılından bu yana formasını giydiği İngiliz ekibinde 439 maçta 257 gol attı ve 122 asist yaptı.



