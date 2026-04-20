20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Salah: "Düzgün şekilde veda etmek istiyorum"

Liverpool'dan sezon sonunda ayrılacak Muhammed Salah, İngiliz ekibine düzgün bir şekilde veda etmek istediğini söyledi.

calendar 20 Nisan 2026 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool forması giyen Muhammed Salah, Premier Lig'de Everton karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.

Everton maçında fileleri havalandıran Mısırlı yıldız, "Harika bir duygu. En önemli şey, takımın galibiyet almasına ve kendine güven duymasına yardımcı olmak. Maçtan önce zor olacağını biliyorduk. Kazanmayı başardığımız için mutluyuz." dedi.

Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesi veriyor. Liverpool'da birkaç maçının kaldığı hatırlatılan Salah, "Gol atmaya devam etmek ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlamak istiyorum. Umarım düzgün bir şekilde veda edebilirim." diye konuştu.

Liverpool'a sezon sonunda veda edecek 33 yaşındaki Muhammed Salah, 2017 yılından bu yana formasını giydiği İngiliz ekibinde 439 maçta 257 gol attı ve 122 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
