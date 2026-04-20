Horton-Tucker: 'Jasikevicius için oynarken sert olmalısınız'

Sezon başında NBA'den takıma transfer olan Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Talen Horton-Tucker; katıldığı X&O podcast programında takıma, başantrenör Saras Jasikevicius'un taktiksel anlayışına ve Euroleague oyun sistemine alışma süreçlerine dair konuştu.



"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"



Fenerbahçe Beko'ya alışma süreci hakkında açıklamalarda bulunan Amerikalı yıldız, "Takımdaki herkes Fenerbahçe'ye alışmama çok yardımcı oldu. Açıkçası buraya gelirken bu takımı bu kadar seveceğimi bilmiyordum. Sonuçta NBA'den gelmiş yeni bir oyuncu olarak geliyorsunuz, nasıl karşılanacağınızı bilmiyorsunuz. Bu yüzden böyle bir takımda olduğum için çok mutluyum. Bence başarılı olmamızın sebebi bu. Herkes birbirine saygı duyuyor, herkes birbirinin rolünü biliyor. Herkes kimin neyi iyi yaptığını biliyor. O yüzden adaptasyon sürecim çok iyi geçti." ifadesinde bulundu.



"TAKTİKSEL KISMINA ALIŞMAYA ÇALIŞIYORUM"



Talen Horton-Tucker, EuroLeague basketboluna uyumu hakkında konuşan Talen Horton-Tucker, "Her zaman daha iyi olabilirim. Halen Avrupa basketbolunun 'taktiksel kısmına' alışmaya çalışıyorum. Burada basketbol, kesinlikle NBA'den çok farklı. Elbette bazı kurallar da farklı, mesela defansif 3 saniye kuralı. Avrupa'da bu kural olsaydı çok fazla 'büyük akşam' yaşayabilirdim (gülüyor). Yine de buraya iyi alıştığımı düşünüyorum. Buradaki oyun, size nasıl daha iyi ve verimli bir skorer olabileceğinizi öğretiyor. Sistemin içinde verimli olmayı öğreniyorsunuz. O yüzden benim için çok iyi bir deneyim oluyor, Avrupa basketbolu harika." açıklamasında bulundu.



"KİMSE 30 DAKİKA SAHADA KALMIYOR"



EuroLeague, beklediğinden zor olup olmadığına dair soruyu yanıtlayan Talen Horton-Tucker, "Açıkçası tam olarak beklediğim gibi. Buraya gelirken kolay olmayacağını biliyordum. Dolayısıyla adapte olmam ve alışmam için biraz zaman geçmesi gerektiğinin farkındaydım. Ayrıca dakikalara da alışmam gerekti. Bizde hiçbir oyuncu 30 dakika süre almıyor. Muhtemelen bu şekildeki tek EuroLeague takımı biziz. Ana oyuncularımız maç başına 23-25 dakika falan oynuyor. Diğer takımlarda ana oyuncular 30-32 dakika süre alıyor. dedi.



Fenerbahçe'nin başantrenörü Jasikevicius'un tüm oyunculardan verim almaya çalıştığını belirten Horton-Tucker,"Saras, böyle yaparak takımı 'taze' tutmaya çalışıyor. Pilimizin bitmesine engel olmak istiyor çünkü Saras için oynarken 'sert oynamanız' gerekir. Oynadığınız o 23 dakikayı en yoğun şekilde oynayacaksınız. Dolayısıyla EuroLeague, tam olarak beklediğim gibi. Ben kendime güveniyorum, bu yüzden şu an geçirdiğim gibi bir sezon geçirmeyi bekliyordum." şeklinde sözlerini noktaladı.



