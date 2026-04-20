FIA Başkanı Ben Sulayem: 'Pilotlarla yapılan görüşmeler olumlu'

Formula 1'in 2026 yılında getirdiği yeni güç ünitesi kuralları sonrası yaşanan olumsuzluklar eleştiri topladı. Pilotların da konuyla alakalı sert yorumlarının ardından FIA ile pilotlar ve takım temsilcileri arasında görüşmeler gerçekleştirildi.

2026 güç ünitesi kuralları üzerine yapılan toplantılarda, pilotların geri bildirimlerinin "son derece değerli" olduğu vurgulandı. Birçok pilot, yeni 50/50 güç dağılımı konseptini eleştirirken; araçlar arasındaki yüksek hız farkları güvenlik açısından soru işaretleri yaratmıştı.



Sezonun ilk yarışlarının ardından yapılması planlanan görüşmeler, Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarının iptal edilmesiyle Nisan ayına ertelenmişti. Bu süreçte FIA, takımların teknik temsilcileri, güç ünitesi üreticileri ve diğer yetkili kişilerle bir dizi toplantılar gerçekleştirdi.



Ben Sulayem, pilotlarla yapılan görüşmelere dair şu ifadeleri kullandı: "FIA ile Formula 1 pilotları arasında, CEO'lar ve takım patronlarıyla yapılacak toplantı öncesinde yapıcı ve iş birliğine dayalı görüşmeler gerçekleştiğini memnuniyetle belirtmek isterim."



Pilotların özellikle enerji yönetimi konusunda değişiklik taleplerini dile getirdiğini belirten FIA Başkanı, bu önerilerin güvenli, adil ve rekabetçi bir yarış ortamı oluşturmayı hedeflediğini söyledi.



20 Nisan'da FIA, F1 CEO'ları ve takım patronlarıyla bir araya gelerek potansiyel değişiklikleri değerlendirecek. Bu toplantının ardından üretilen çözüm fikirleri, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'ne sunulacak ve onay süreci başlatılacak.



Yeni kuralların Miami Grand Prix'si öncesinde netleşmesi hedefleniyor.







