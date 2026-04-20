Real Madrid'den Rüdiger'e bir yıllık teklif!

Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Antonio Rüdiger'e yeni sözleşme teklifinde bulundu.



İspanyol devi, iki yıllık yeni sözleşme isteyen Antonio Rüdiger'e bir yıllık sözleşme teklif etti.



Real Madrid, 33 yaşındaki savunma oyuncusunun bu teklifi kabul edeceğini düşünüyor.



Real Madrid forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan Alman savunma oyuncusu, 1 kez ağları havalandırdı.



