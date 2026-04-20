20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Milli halterci Yiğit Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli halterci Yiğit Erdoğan, Gürcistan'ın Batum kentindeki Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

calendar 20 Nisan 2026 14:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 60 kiloda mücadele eden Yiğit Erdoğan, toplamda bronz madalya kazandı.

Gürcistan'ın Batum kentindeki organizasyonun ikinci günü sabah seansında erkekler 60 kilo müsabakaları yapıldı.

Yiğit Erdoğan koparmada 121, silkmede 148 kilo kaldırarak 4'üncü, toplamda ise 269 kiloyla Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli sporcu, bu performansıyla toplamda Avrupa gençler rekorunu kırdı.

Aynı sıklette milli halterci Burak Aykun, koparmada 119, silkmede 147 kilo kaldırarak toplamda 266 kiloya ulaştı ve Avrupa beşinciliğini elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
