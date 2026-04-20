Okan Buruk'tan yöneticilere hakem sitemi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında yaşananlar sonrası uçakta yöneticilere dert yandı. Tecrübeli hoca hakemlere de sitemde bulundu.

calendar 20 Nisan 2026 08:48 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 09:16
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan yöneticilere hakem sitemi!
Galatasaray başkentte kazandı ve puan farkını 4'e çıkardı ama teknik direktör Okan Buruk yaşananlara isyan etti.

Sarı-kırmızıların teknik direktörü, Ankara dönüşü uçakta yöneticilere dert yanarak, "Neden iptal edildiğini anlamadığımız bir golümüz verilmiyor. Maç 3-0 olacak ve muhtemelen rakip oyundan düşecek. Ben de buna göre bazı değişiklikleri erkene alacağım. Hakem veya VAR buna müsaade etmiyor. Gençlerbirliği oyunda tutuluyor. Sallai'ye komik bir kart veriliyor. Bundan dolayı değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Biz rakipler dışında hakemleri de yenmek zorunda mıyız?" dediği öğrenildi.

YÖNETİCİLERDEN DESTEK!

Sarı-kırmızılı idarecilerin de hocalarının bu çıkışına destek verdikleri belirtildi.

"HEP BİZE DENK GELİYOR!"

Galatasaray'da bu sezon Kocaelispor ve Konya karşılaşmalarından sonra Gençlerbirliği karşısında da üçüncü kez nizami gollerinin iptal edildiğini belirten sarı-kırmızılılar, "Hep bize denk geliyor. Bu durum normal değil ve bundan oyuncuların performansı da olumsuz etkileniyor" dedi.


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
