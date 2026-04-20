Okan Buruk'tan yöneticilere hakem sitemi!

Galatasaray başkentte kazandı ve puan farkını 4'e çıkardı ama teknik direktör Okan Buruk yaşananlara isyan etti.
Sarı-kırmızıların teknik direktörü, Ankara dönüşü uçakta yöneticilere dert yanarak, "Neden iptal edildiğini anlamadığımız bir golümüz verilmiyor. Maç 3-0 olacak ve muhtemelen rakip oyundan düşecek. Ben de buna göre bazı değişiklikleri erkene alacağım. Hakem veya VAR buna müsaade etmiyor. Gençlerbirliği oyunda tutuluyor. Sallai'ye komik bir kart veriliyor. Bundan dolayı değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Biz rakipler dışında hakemleri de yenmek zorunda mıyız?" dediği öğrenildi.
YÖNETİCİLERDEN DESTEK!
Sarı-kırmızılı idarecilerin de hocalarının bu çıkışına destek verdikleri belirtildi.
"HEP BİZE DENK GELİYOR!"
Galatasaray'da bu sezon Kocaelispor ve Konya karşılaşmalarından sonra Gençlerbirliği karşısında da üçüncü kez nizami gollerinin iptal edildiğini belirten sarı-kırmızılılar, "Hep bize denk geliyor. Bu durum normal değil ve bundan oyuncuların performansı da olumsuz etkileniyor" dedi.
