Chelsea, Garnacho'yu satmak istiyor

Chelsea, geçen yaz kadrosuna kattığı Alejandro Garnacho ile yollarını ayırmak istiyor.



Londra temsilcisi, geçen yaz Manchester United'dan 46 milyon euro bonservisle transfer edilen Garnacho'nun yatırımının karşılığını veremediğini düşünüyor.



Talksport'ta yer alan habere göre, Chelsea, Arjantinli futbolcuyu satmak istiyor.



Chelsea'de 39 maçta süre bulan 21 yaşındaki Garnacho, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun, Chelsea ile sözleşmesi 2032 yılına kadar devam ediyor.



