Chelsea için Diego Simeone iddiası!

Chelsea, Enzo Maresca'nın ardından göreve gelen teknik direktör Liam Rosenior ile de aradığını bulamadı.



Rosenior yönetimindeki İngiliz ekibi, tüm kulvarlarda son 7 maçta 6 mağlubiyet aldı ve tek galibiyetini League One'da mücadele eden Port Vale karşısında yaşadı.



Londra temsilcisi, Premier Lig'de oynadığı son 4 maçta da gol atamadı ve dikkat çeken bir görüntü ortaya koydu.



DIEGO SIMEONE İDDİASI



Chelsea'de bu kötü gidişatın ardından Diego Simeone iddiası gündeme geldi.



İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Chelsea, 15 yıldır Atletico Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan Simeone'yi gündemine aldı.



Chelsea'nin Diego Simeone'yi yeni teknik direktörü yapmak için gereken tüm maddi koşulları sunacağı öne sürüldü.



"ROSENIOR DEVAM EDECEKTİR"



Chelsea'de Liam Rosenior ile ilgili yaşanan tartışmanın ardından kulübün eski teknik direktörü Glenn Hoddle'dan da bir açıklama geldi.



Glenn Hoddle, "Bana göre, Liam'ın sezon sonuna kadar bu görevde kalması için ona bu fırsatı vereceklerini düşünüyorum ancak sezonu iyi bir şekilde bitirmesi gerekiyor. Birkaç galibiyet almalı." dedi.



Sözlerine devam eden Hoddle, "Liam'ı getirmenin nedeni, genç bir teknik direktör olması ve bir projenin parçası olmasıdır. Bence ona bu şansı verecekler ancak kazanmaya başlaması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılamasa bile, FA Cup yarı finalindeler, yani hala bir kupa kazanma şansları var. Bence onunla devam edecekler ve ona bir hazırlık dönemi verecekler. Sezona onunla başlayacaklarını düşünüyorum ama gelecek sezona iyi başlaması gerekecek aksi durumda biraz zor durumda kalabilir." diye konuştu.



