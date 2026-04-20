20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Chelsea için Diego Simeone iddiası!

Chelsea, Diego Simeone'yi yeni teknik direktörü yapmak için gereken tüm maddi koşulları sunacak.

calendar 20 Nisan 2026 16:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Chelsea, Enzo Maresca'nın ardından göreve gelen teknik direktör Liam Rosenior ile de aradığını bulamadı.

Rosenior yönetimindeki İngiliz ekibi, tüm kulvarlarda son 7 maçta 6 mağlubiyet aldı ve tek galibiyetini League One'da mücadele eden Port Vale karşısında yaşadı.

Londra temsilcisi, Premier Lig'de oynadığı son 4 maçta da gol atamadı ve dikkat çeken bir görüntü ortaya koydu.

DIEGO SIMEONE İDDİASI

Chelsea'de bu kötü gidişatın ardından Diego Simeone iddiası gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Chelsea, 15 yıldır Atletico Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan Simeone'yi gündemine aldı.

Chelsea'nin Diego Simeone'yi yeni teknik direktörü yapmak için gereken tüm maddi koşulları sunacağı öne sürüldü.

"ROSENIOR DEVAM EDECEKTİR"

Chelsea'de Liam Rosenior ile ilgili yaşanan tartışmanın ardından kulübün eski teknik direktörü Glenn Hoddle'dan da bir açıklama geldi.

Glenn Hoddle, "Bana göre, Liam'ın sezon sonuna kadar bu görevde kalması için ona bu fırsatı vereceklerini düşünüyorum ancak sezonu iyi bir şekilde bitirmesi gerekiyor. Birkaç galibiyet almalı." dedi.

Sözlerine devam eden Hoddle, "Liam'ı getirmenin nedeni, genç bir teknik direktör olması ve bir projenin parçası olmasıdır. Bence ona bu şansı verecekler ancak kazanmaya başlaması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılamasa bile, FA Cup yarı finalindeler, yani hala bir kupa kazanma şansları var. Bence onunla devam edecekler ve ona bir hazırlık dönemi verecekler. Sezona onunla başlayacaklarını düşünüyorum ama gelecek sezona iyi başlaması gerekecek aksi durumda biraz zor durumda kalabilir." diye konuştu.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.