PFDK'den Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3. Lig ekiplerinden Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, 2. Grup'ta 30. ve son haftada oynanan Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor karşılaşmasında "müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden" dolayı Kırıkkale ekibini 3-0 hükmen mağlup saydı.



PFDK, ayrıca Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a 3 puan silme cezası uyguladı.



Kırıkkale temsilcisi, sezonu 20 puanla son sırada tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig'e düştü.



