PFDK'den Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3. Lig ekiplerinden Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, 2. Grup'ta 30. ve son haftada oynanan Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor karşılaşmasında "müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden" dolayı Kırıkkale ekibini 3-0 hükmen mağlup saydı.
PFDK, ayrıca Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a 3 puan silme cezası uyguladı.
Kırıkkale temsilcisi, sezonu 20 puanla son sırada tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig'e düştü.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|30
|13
|9
|8
|48
|31
|48
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|11
|Gaziantep FK
|29
|8
|10
|11
|38
|49
|34
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|30
|7
|10
|13
|29
|41
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|29
|4
|11
|14
|21
|54
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20