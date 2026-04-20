20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

PFDK'den Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a ceza

calendar 20 Nisan 2026 17:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3. Lig ekiplerinden Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi. 

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, 2. Grup'ta 30. ve son haftada oynanan Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor karşılaşmasında "müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden" dolayı Kırıkkale ekibini 3-0 hükmen mağlup saydı.

PFDK, ayrıca Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a 3 puan silme cezası uyguladı.

Kırıkkale temsilcisi, sezonu 20 puanla son sırada tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
