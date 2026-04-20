Dünya Kupası'nda şok senaryo kapıda, masada!

FIFA Başkanı Infantino, aylarca "şüpheli" olarak izlenen İran'ın Dünya Kupası'na katılacağını bu kez net biçimde doğruladı: "Geliyorlar, kesinlikle." Teknik direktör ve spor bakanı da aynı sinyali verdi. Ama Pakistan arabuluculuğuyla sağlanan ABD-İran ateşkesinin 22 Nisan'da sona ermesiyle bu tablo yeniden değişebilir.

KRİZİN DÖNÜM NOKTASI

Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in hava saldırılarıyla başlayan ABD-İran savaşı, Dünya Kupası'nın en büyük soru işaretini de beraberinde getirdi: Ev sahibi ülkeyle savaş halinde olan bir milli takım bu turnuvaya katılabilir mi? Aylarca "imkânsız" ve "çok zor" denen bu soruya FIFA Başkanı Gianni Infantino, 15 Nisan'da Washington'daki CNBC Invest in America Forumu'nda net yanıt verdi: "İran milli takımı geliyor, kesinlikle evet."

Bu açıklama, "katılım şüpheli" dönemini resmen kapattı — en azından FIFA cephesinden.

INFANTINO'NUN MESAJI: "SPOR SİYASETİN DIŞINDA OLMALI"

Infantino, Antalya'da İran milli takımıyla bizzat bir araya geldiğini ve oyuncuların oynamak istediğini aktardı. "İran katılmak zorunda. Elbette kendi halklarını temsil ediyorlar. Eleme oynadılar. Oyuncular oynamak istiyor" dedi. Sporun siyasetten ayrı tutulması gerektiğini savunan FIFA Başkanı, bunu yaparken gerçekçi de konuştu: "Ayda yaşamıyoruz, Dünya'da yaşıyoruz. Ama köprü kurmaya inanan başka kimse yoksa, biz bunu yapıyoruz."

Infantino'nun Antalya ziyaretinde yaptığı görüşmeler de dikkat çekiciydi: İran Futbol Federasyonu yetkilileri Mehdi Muhammed Nabi ve Omid Camali ile ayrı ayrı, teknik direktör Amir Ghalenoei ve kadroyla birlikte toplantı gerçekleşti. FIFA'nın daha sonra doğruladığı İran Federasyonu açıklamasına göre Infantino, takıma "elimden gelen en iyi koşulları sağlayacağım, yardıma ihtiyacınız olursa oradayım" taahhüdünde bulundu; Türkiye'de hazırlık kampı düzenlenmesine destek verdi.

İRAN CEPHESİ: "GELİRİZ, ŞARTLI"

İran tarafı da giderek daha olumlu sinyaller vermeye başladı. Teknik direktör Ghalenoei, IRNA'ya şu açıklamayı yaptı: "Şu an katılmamızı engelleyen bir neden yok. Allah'ın izniyle katılacağız." Spor Bakanı Ahmad Donyamali ise kapsamlı bir şart koydu: "Durum ne kadar normalleşirse, katılım ihtimali o kadar artar." Ateşkesin sürmesi ve ABD'nin oyuncular ile teknik heyet için güvenlik güvencesi vermesi, bu şartın iki temel ayağını oluşturuyor.

Hazırlık süreci de fiilen başladı. İran, Antalya'da iki hazırlık maçı oynadı: Kosta Rika'yı 5-0 yendi, Nijerya'ya 2-1 kaybetti. Her iki maç da kapalı kapılar ardında oynandı — 2022 öncesinde de uygulanan bu tedbir, ülkedeki siyasi protestoların yayına yansıması endişesiyle alındı. Kaptanları Mehdi Taremi ise Olimpiakos formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı gol attı ve turnuvaya formda giriyor.

ATEŞKESE 2 GÜN KALDI

Tüm bu olumlu tabloya rağmen tek bir kritik belirsizlik sürüyor: ABD-İran ateşkesi. Pakistan arabuluculuğuyla sağlanan bu ateşkesin 22 Nisan'da sona erecek olması, İran'ın katılım kararını doğrudan etkileyen tek faktör. Al Jazeera'nın haberine göre Infantino da bu kırılgan denklemi biliyor: "O zamana kadar barış ortamının sağlanmış olmasını umuyoruz — bu kesinlikle yardımcı olur."

İran'ın nihai katılım kararının İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığındaki Yüce Milli Güvenlik Konseyi tarafından verileceği bildirildi. Dolayısıyla bu bir futbol kararı değil, siyasi bir karar.

TRUMP FAKTÖRÜ

Amerika'nın tutumu da tek sesli değil. Trump, geçen ay Truth Social'da "İran takımı davetlidir, ama kendi hayat ve güvenlikleri için orada olmaları uygun değil" yazmıştı. Aynı Trump, turnuva başlamadan önce Infantino ile FIFA'nın İran katılımını görüştüğünü, İran takımının "tabii ki" davetli olduğunu da açıkladı. Bu çelişkili mesajlar, ne ABD'li yetkililere ne İranlı oyunculara güvence veriyor.

Öte yandan ABD'nin Aralık 2025'te İran delegasyonuna vize konusunda yaşattığı sorun da kayıtlara geçti: İran dokuz kişilik delegasyon için vize başvurusunda bulundu, yalnızca dördüne onay çıktı. Teknik direktör Ghalenoei bu vizelerden birini alarak Dünya Kupası kura çekimine katıldı; federasyon başkanı Mehdi Tac ise vize alamadı.

GRUBUN TABLOSU

İran, G Grubu'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile yer alıyor. Tüm üç grup maçı ABD'de: 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda, 21 Haziran'da Los Angeles'ta Belçika ve 26 Haziran'da Seattle'da Mısır. Grup favorisi Belçika; İran ise dünya sıralamasında 21. konumda. İran şimdiye kadar hiçbir Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemedi.

TARİHSEL BAĞLAM

FIFA tarihinde son kez bir milli takım Dünya Kupası'ndan çekilmişti 1950'de, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından. O dönemde birden fazla takım turnuvaya katılmadı. Bir milli takımın ev sahibiyle süregelen silahlı çatışma gerekçesiyle çekilmesi ise bugüne kadar görülmedi. Bu sefer böyle bir çekilme yaşanırsa, FIFA'nın Grup G'yi yeniden düzenlemesi ve AFC'nin yedek takımını devreye alması gerekebilir.

İran — Dünya Kupası 2026 Özeti

Grup: G (Belçika, Mısır, Yeni Zelanda)

Dünya Sıralaması: 21.

Teknik Direktör: Amir Ghalenoei (ikinci dönem)

Kaptan: Mehdi Taremi (Olimpiakos)

Maç Takvimi:

• 15 Haziran — İran - Yeni Zelanda (Los Angeles)

• 21 Haziran — İran - Belçika (Los Angeles)

• 26 Haziran — İran - Mısır (Seattle) ⚠ Pride haftasıyla çakışıyor

Katılım Krizinin Kronolojisi:

• 28 Şubat 2026 — ABD-İsrail, İran'a hava saldırısı başlattı; Yüce Lider hayatını kaybetti

• Mart 2026 — İran maçlarının Meksika'ya taşınmasını talep etti; FIFA reddetti

• Mart 2026 — İran, Antalya'da Kosta Rika (5-0) ve Nijerya'ya (2-1) karşı hazırlık maçları oynadı

• 31 Mart 2026 — Infantino Antalya'da takımı ziyaret etti; "elimden geleni yapacağım" dedi

• 5 Nisan 2026 — Spor Bakanı Donyamali: "Maçlar taşınırsa katılım kesin, taşınmazsa çok zor"

• 15 Nisan 2026 — Infantino CNBC'ye: "Geliyorlar, kesinlikle"

• 15 Nisan 2026 — Teknik direktör Ghalenoei: "Katılmamızı engelleyen neden yok"

• 22 Nisan 2026 — ABD-İran ateşkesinin sona erme tarihi ⚠