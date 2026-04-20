20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Galatasaray'dan hücum ve savunmada çarpıcı istatistik!

Süper Lig'in lideri Galatasaray, hücum ve savunma istatistikleriyle de dikkat çekiyor.

calendar 20 Nisan 2026 08:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan hücum ve savunmada çarpıcı istatistik!
Tarihindeki 26. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, hücumda rakiplerine göre büyük bir fark yarattı.

Victor Osimhen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi yıldızlarıyla rakiplerinin adeta kabusu olan sarı-kırmızılılar istatistiklerde de büyük bir fark attı.

Bu sezon attığı 69 golle zirvede yer alan Okan Buruk'un öğrencileri maç başına 2 gol ortalamasını aşarak 2.3'e ulaştı. Gol bulmakta hiç zorlanmayan sarı-kırmızılı oyuncular mücadelenin her anında bunu deniyor ve büyük bir uğraş veriyor.

Sarı-kırmızılılar en fazla xG üreten (61.7) ekip olurken, rakip ceza sahasında ise topla 866 kez buluşarak yine farkını ortaya koydu. 198 isabetli orta ile 198 bu alanda da zirveye kurulan sarı-kırmızılılar ayrıca en çok net gol pozisyonuna giren (107) takım olmayı da başardı.

SAVUNMADA DA ZİRVEDE

Galatasaray'ın başarısı sadece hücumla sınırlı kalmıyor. Bu sezon 30 haftada filelerinden topu 23 kez çıkaran sarı-kırmızılılar ligin en az gol yiyen takımı oldu. Kalecisinden savunma oyuncularına kadar bütün takım savunmaya büyük önem veriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
