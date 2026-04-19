Cremonese - Torino maçı başladığı gibi bitti

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Cremonese ile Torino karşı karşıya geldi.



Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



Mücadelenin 61. dakikasında Cremonese'nin bulduğu gol faul sebebi ile VAR'dan iptal edildi.



Torino'da forma giyen milli futbolcumuz Emirhan İlkhan, maça yedek kulübesinde başlarken oyuna dahil olamadı.



Bu sonuçla birlikte Cremonese 28 puana yükselerek maç fazlası ile ateş hattından da çıktı.



Torino ise haftayı 40 puanla 12. sırada bitirdi.



GELECEK MAÇLARI



Cremonese gelecek hafta deplasmanda Napoli ile karşılaşacak.



Torino ise sahasında lider Inter'i ağırlayacak.



