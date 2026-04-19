19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
17:00
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
1-0
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
1-1
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
3-2
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
4-1
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-0
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
2-273'
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
1-270'
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
18:00
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
17:30
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-1
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
17:00
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
2-2
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
1-1
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
18:15
19 Nisan
Metz-Paris FC
18:15
19 Nisan
Nantes-Brest
18:15
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
0-0DA
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
0-0DA
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
0-1DA
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
2-0DA
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
1-1DA
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
0-0DA
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
0-0DA
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
0-1DA
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
0-0DA
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
1-030'
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
0-2DA
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
18:30
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
2-1DA
19 Nisan
Everton-Liverpool
0-1DA
19 Nisan
N. Forest-Burnley
0-1DA
19 Nisan
M.City-Arsenal
18:30
19 Nisan
Cremonese-Torino
0-0
19 Nisan
Verona-AC Milan
0-1DA
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
17:00

Cremonese - Torino maçı başladığı gibi bitti

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Cremonese ile Torino golsüz berabere kaldı.

19 Nisan 2026 15:23 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 15:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Cremonese ile Torino karşı karşıya geldi.

Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin 61. dakikasında Cremonese'nin bulduğu gol faul sebebi ile VAR'dan iptal edildi.

Torino'da forma giyen milli futbolcumuz Emirhan İlkhan, maça yedek kulübesinde başlarken oyuna dahil olamadı.

Bu sonuçla birlikte Cremonese 28 puana yükselerek maç fazlası ile ateş hattından da çıktı.

Torino ise haftayı 40 puanla 12. sırada bitirdi.

GELECEK MAÇLARI

Cremonese gelecek hafta deplasmanda Napoli ile karşılaşacak.

Torino ise sahasında lider Inter'i ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.