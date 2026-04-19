19 Nisan
Samsunspor-Beşiktaş
17:00
19 Nisan
Kasımpaşa-Alanyaspor
0-020'
19 Nisan
PSG-Lyon
21:45
19 Nisan
E.Braunschweig-Hertha Berlin
0-121'
19 Nisan
Greuther Fürth-Darmstadt
0-021'
19 Nisan
Schalke 04-Preussen Muenster
0-020'
19 Nisan
Gent-St.Truiden
0-018'
19 Nisan
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
19 Nisan
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
19 Nisan
RAAL La Louviere-Zulte Waregem
20:15
19 Nisan
Hartberg-Rapid Wien
15:30
19 Nisan
Austria Wien-RB Salzburg
15:30
19 Nisan
LASK-Sturm Graz
18:00
19 Nisan
Arouca-Estrela da Amadora
17:30
19 Nisan
Sporting CP-Benfica
20:00
19 Nisan
FC Porto-Tondela
22:30
19 Nisan
Braga-Famalicao
22:30
18 Nisan
Torpedo Moscow-Lokomotiv Moscow
0-0IPT
19 Nisan
Dynamo Makhachkala-Zenit St. Petersburg
0-019'
19 Nisan
S. Moskova-FK Akhmat
17:00
19 Nisan
FC Krasnodar-Baltika
19:30
19 Nisan
Ipswich Town-Middlesbrough
1-1DA
19 Nisan
Peterborough-Burton Albion
15:00
19 Nisan
Strasbourg-Rennes
18:15
19 Nisan
Metz-Paris FC
18:15
19 Nisan
Nantes-Brest
18:15
19 Nisan
Ümraniye-Vanspor FK
16:00
19 Nisan
Trabzonspor-Başakşehir
20:00
19 Nisan
Bandırmaspor-Amed Sportif
16:00
19 Nisan
Bodrum FK-Erzurumspor
16:00
19 Nisan
Boluspor-A.Demirspor
16:00
19 Nisan
Arca Çorum FK-Sivasspor
16:00
19 Nisan
Esenler Erokspor-Keçiörengücü
16:00
19 Nisan
Iğdır FK-Pendikspor
16:00
19 Nisan
İstanbulspor-Sarıyer
16:00
19 Nisan
Manisa FK-Serik Belediyespor
16:00
19 Nisan
Freiburg-FC Heidenheim
16:30
19 Nisan
AS Monaco-Auxerre
16:00
19 Nisan
Bayern Munih-VfB Stuttgart
18:30
19 Nisan
Mönchengladbach-Mainz 05
20:30
19 Nisan
Aston Villa-Sunderland
16:00
19 Nisan
Everton-Liverpool
16:00
19 Nisan
N. Forest-Burnley
16:00
19 Nisan
M.City-Arsenal
18:30
19 Nisan
Cremonese-Torino
1-064'
19 Nisan
Verona-AC Milan
16:00
19 Nisan
Pisa-Genoa
19:00
19 Nisan
Juventus-Bologna
21:45
19 Nisan
Port Vale-Wigan Athletic
17:00

Karşıyaka potada son topa kadar direniyor

Karşıyaka, potada ligde kalmak için kurtuluş ateşini yaktı.

calendar 19 Nisan 2026 13:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde 4 maçta 3'üncü galibiyetini ligin güçlü ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 88-74 yenerek alıp bitime 3 hafta kala kurtuluş ateşini yaktı.

Bu mücadeleye kadar deplasmanda 13 maçta 1 galibiyet alabilen, dış sahada art arda 7 maç kaybeden düşme hattındaki Kaf-Kaf, hayati zafere imza attı. Karşıyaka, 27 maçta 7 galibiyete ulaşırken, İzmir temsilcisinin kazandığı haftada alt sıralardaki rakibi Bursaspor da deplasmanda Mersin Spor'u 18 sayı geriden gelip son saniyede gelen basketle 86-84 yendi.

Haftaya kümede kalma umudunu tüketen Büyükçekmece'yi ağırlayacak Bursa, Karşıyaka'nın kazandığı haftalarda Fenerbahçe'den sonra Mersin'i de yenmeyi başarıp 8 galibiyete ulaştı. Son 3 maça son hafta ağırlayacağı rakibinin 1 galibiyet gerisinde düşme potasında giren Kaf-Kaf haftaya Erokspor'u konuk edecek.

Mücadeleyi son ana kadar bırakmayacaklarını söyleyen antrenör Ahmet Kandemir, "Rakip seçme, nerede oynuyoruz gibi şeyleri bir kenara bırakıp kazanmamız gereken bir maça çıktık. Bahçeşehir Koleji hücum gücü yüksek ve fiziksel olarak çok güçlü bir takım. Zorlanacağımızı biliyorduk. Maçın büyük bölümünü kontrol ettik ancak zaman zaman gevşediğimiz anlarda rakibin bize yaklaşmasına izin verdik.

Oyuncularımı bu zorlu deplasmanda aldıkları galibiyet için tebrik ediyorum. Biz bu yola çıktığımızda sadece kazanmak bizim için yeterli değildi. Şu an ise matematiksel olarak kalan 3 maçı da kazandığımız takdirde ligde kalmayı başaracağız. Bu takım bunu yapabilecek kapasiteye sahip ancak gevşemeden aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Geçen hafta Karşıyaka taraftarı bize inanılmaz bir destek ve direnç verdi. Önümüzdeki hafta ise Erokspor maçında salonun tamamen dolu olması halinde, o maçı da kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Alanyaspor 30 6 16 8 35 34 34
12 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
13 Kasımpaşa 30 6 11 13 28 41 29
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
