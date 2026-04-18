18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
1-2
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
2-2
18 Nisan
Angers-Le Havre
1-1
18 Nisan
Lorient-Marsilya
2-0
18 Nisan
Roma-Atalanta
1-1
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
0-2
18 Nisan
Udinese-Parma
0-1
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
2-2104'
18 Nisan
Chelsea-M. United
0-1
18 Nisan
Leeds United-Wolves
3-0
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
1-2
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
1-1
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
1-3
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
3-1
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
1-2
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
2-1
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
1-2
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
0-0

Yunus Akgün'den Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'da Yunus Akgün Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2026 22:19
Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti ve bitime 4 hafta kala farkı yeniden 4'e yükseltti.

Sarı-Kırmızılılar'da Yunus Akgün, 1 gol-1 asistlik katkı yaptığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

"4. ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Yunus, "İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı. İkinci yarı biraz daha topa sahip olabilirdik. Her maç final, her maç çok zor. Her şeyin bilincindeyiz. Beklentinin farkındayız. 4. şampiyonluğa yürüyoruz. Kolay değil. Gücümüz ve kalitemiz var. 4 puan farkla lideriz. İnşallah 26. şampiyonluğu camiamıza ve taraftarımıza armağan edeceğiz." dedi. 

"İNŞALLAH YİNE ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ!"

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Derbiler çok özeldir her zaman ama rakibimizin puan kaybı sonrası kazanmamız önemliydi. 4 puan farkla lideriz. İnşallah yine şampiyon biz olacağız." ifadelerini kullandı. 

"MAÇTAN ÖNCE KONUŞMUŞTUK"

Gol sevincinde Eren Elmalı'nın yanına gitmesi ile ilgili konuşan milli futbolcu, "Eren ile maçtan önce konuşmuştuk. Gol ya da asistten sonra sana geleceğim demiştim. Hedefim var. Geçen sene gol asistte double double yapmıştım. Bu sene de bu hedefim var. Sakatlıklarım oldu, psikolojik de etkiledi beni. Kazandığımız için çok mutluyum." sözlerini sarf etti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
6 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
