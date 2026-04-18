Bayer Leverkusen'e 90+7'de şok!

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Bayer Leverkusen, Augsburg'u konuk etti.
BayArena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
Mücadelede ilk gol, 12. dakikada Patrik Schick'ten geldi ve Leverkusen 1-0 öne geçti.
Augsburg'da Fabian Rieder, 15. dakikada bu gole karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi.
İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmadı.
Dakikalar 90+7'yi gösterirken Fabian Rieder bu kez penaltıdan Leverkusen ağlarını havalandırdı ve takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla birlikte 7 maç sonra ilk kez mağlup olan Leverkusen, 52 puanda kaldı ve 6. sırada konumlandı.
Ligde 5 maç sonra ilk kez kazanan Augsburg ise 36 puana ulaştı ve 9. sıraya yerleşti.
Bundesliga'nın 31. haftasında Leverkusen, deplasmanda Köln ile karşılaşacak. Augsburg ise Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.
BayArena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
Mücadelede ilk gol, 12. dakikada Patrik Schick'ten geldi ve Leverkusen 1-0 öne geçti.
Augsburg'da Fabian Rieder, 15. dakikada bu gole karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi.
İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmadı.
Dakikalar 90+7'yi gösterirken Fabian Rieder bu kez penaltıdan Leverkusen ağlarını havalandırdı ve takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla birlikte 7 maç sonra ilk kez mağlup olan Leverkusen, 52 puanda kaldı ve 6. sırada konumlandı.
Ligde 5 maç sonra ilk kez kazanan Augsburg ise 36 puana ulaştı ve 9. sıraya yerleşti.
Bundesliga'nın 31. haftasında Leverkusen, deplasmanda Köln ile karşılaşacak. Augsburg ise Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.