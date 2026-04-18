Galatasaray'da Divan Kurulu gerçekleştirildi!

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Dursun Özbek: "Sözlerime başlamadan önce Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim olaylar nedeniyle derin üzüntü yaşadığımızı ifade etmek isterim. Kahramanmaraş sıklıkla ziyaret ettiğim ve gönül bağımız olan şehir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, değerli ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."





Dursun Özbek: "İki kupalı divan yapıyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum."



"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ"





Dursun Özbek: "Ankara'da maça çıkacağız. Takımın şampiyon olacağına sonsuz inanıyoruz. Ankara'da işitebilecekleri kadar kuvvetli bir alkış istiyorum, duysunlar. Galatasaray, tüm camia olarak onların arkasında. Onlara desteğimizi vermeye devam edeceğiz."





"TÜRKİYE'DE TEK KAR AÇIKLAYAN KULÜBÜZ"



Dursun Özbek: "Türkiye'de tek kar açıklayan kulübüz. İki rakibimizden daha fazla hasılat açıkladık. Bu başarıya ulaşmamızda verdikleri destek için tüm Galatasaray camiasına teşekkür ederim.



Naklen yayın geliri çok düşük. Ayrıca kulübün yeni pazarlara açılması lazım. Bu iki konuda çalışmalarımız devam edecek."



ASLANTEPE PROJESİ



Dursun Özbek: "Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde diğer şubeler hizmet edecek alanlar mevcut değildi. Aslantepe projesi için bu arsayı kulübümüze kazandırdık. Arazi yeterli değil, tesis yapmak gerekiyor ve şimdi sıra orada.



Uluslararası boyutta basketbol salanı, voleybol salonu, kapalı yüzme havuzu, kamp tesisi ve bazı ticari alanlar...



Ayrıca büyük eksiğimiz olan idari bina... İdari olarak kulüp dağılmış durumda. Bir kısmımız statta boş alanlarda, bir kısmımız başka yerde. Kulübe yeterli olacak idari bina şart ve bunu da yapıyoruz.



Bu projenin toplamı 150 bin m2, 200 milyon dolar da bütçesi var. Temeli atıyoruz, inşallah kısa sürede tamamlamaya gayret edeceğiz.



Başladık, ruhsatları çıkardık. 23 Nisan'da temel atma törenine sizleri bekliyorum.



Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ı çocuklarımızla kutlamak istiyoruz. Bu törene çocuklarınızla katılmanızdan mutluluk duyacağım."



"DOSTA, DÜŞMANA..."



Dursun Özbek: "Şampiyonlukta yol kazaları oldu, hepsinden sağ salim çıktık. Çünkü Galatasaray'ın DNA'sında kazanmak var. Galatasaray'ın gücünü dosta ve düşmana göstermenin tam zamanı. Birlikte yine şampiyon olacağız."



"YAYIN HAKKI GELİRLERİNDE GERİDEYİZ"





Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Mete İkiz: "Avrupa'da oynadığımız rakiplerle gelirlerimiz kıyaslandığında yayın hakları gelirlerinde gerideyiz. Diğer gelirlerde çoğu takımdan öndeyken, eşitken, yayın hakkı gelirlerinde gerideyiz."





Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Mete İkiz: "Eğer yayın hakları gelirlerinin arttırılması konusunda birliktelik gerçekleşmezse bence bize kalan tek yol var; kendi maçlarımızın yayın haklarını kendimiz pazarlayarak, gelirlerimizi arttırmanın zamanının geldiğini düşünüyorum!"



"NASIL HEDEF YAPACAĞIZ?"





Galatasaray Divan Üyesi Mehmet Bilen: "Avrupa'da 200 tane sutopu takımı var, bunların içinde bize emsal Barcelona var. Bu hedefleri kim belirleyecek? Yönetim kurulu içinde voleybol, sutopu, kürek, atletizmde lisanslı müsabaka yapmış biri olsa ne olur? Yok. Sebep ne? Nasıl hedef yapacağız."



"HERKES G.SARAY'IN SEVİYESİNİ KISKANIYOR"





Dursun Özbek: "Bugün herkes Galatasaray'ın geldiği noktayı kıskanıyor. Gidişatımızı bu kadar herkes takdir ediyorsa, biraz daha iyi noktaya gelmemize yardımcı (Divan Kurulu'na) olalım. Ben sizlerden bunu rica ediyorum."





Dursun Özbek: "Bu akşamki maçta başarılı olacağız ve önümüzdeki Divan Kurulu'nda sizleri şampiyonluk kupalarımızla karşılayacağız."





Dursun Özbek: "Sportif faaliyetlerimizin dışında tam 75 milyon avro gayrimenkul yatırımı yaptık. Galatasaray Adası'nı ve Kemerburgaz'daki tesisleri yaptık. Kalamış'taki tesisleri yapıyoruz. Mecidiyeköy'deki binamızı bitiriyoruz. Ben Galatasaray Kulübünün başkanı olarak birçok kişi ile konuşuyorum. Bugün herkes Galatasaray'ın geldiği seviyeyi kıskanıyor. Yönetime biraz daha destek verilmesi lazım. Bunu herkesten rica ediyorum. Riva'daki projemizi de yapıyoruz. Yakında Florya'daki proje başlayacak. Kemerburgaz'da akademi binası için inşaata başladık."





Dursun Özbek: "Eğer ben 75 milyon avro gayrimenkul yatırımı yapmasaydım banka borcumuz olmazdı ama buna ihtiyacımız vardı. Tesisleşmeye ihtiyacımız vardı. Gayrimenkul yatırımları yapıyoruz. Yaptığımız projeler çerçevesinde bazen borçlanmak zorunda kalıyoruz. Bazen de öz kaynak kullanıyoruz. Borçlanmak, felaket değil. İpotek verdik. Mecidiyeköy'de yaklaşık 60'a yakın dairemiz var. Daha önce bunlar Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşmada ipotekliydi. Biz, başka bir kredi kuruluşuna bu ipoteği verdik. Bankalar Birliği anlaşmasında kulübün verdiği ipotek miktarı 23-24 milyar liraydı. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak bütün bu ipoteği fek ettik."





Galatasaray Divan Üyesi Ayhan Özmızrak: "Bu mali tablo pek bir iyi gidişi göstermiyor."



"DÜNYANIN EN İYİ KALECİSİ"





Galatasaray Divan Üyesi Reşit Ömer Kükner: "Bence Uğurcan Çakır, şu anda dünyanın en iyi kalecisi."





Galatasaray Divan Üyesi Reşit Ömer Kükner: "Küçük bir alıntı okuyacağım şimdi. "Kenetlenmek ve birlik olmak, zor zamanlarda anlam bulan kavramlardır. Camia olarak hepimize düşen, şu dönemde fikir ayrılıklarını kenara bırakıp bir şekilde bile eksilmeden takımımızın etrafında tek vücut olmaktır. " Bunlar Silivri'den Erden Timur'un yolladığı mesaj. Yattığı yerde bile Galatasaray'ı düşünüyor, kendisini ön plana çıkarmıyor. Milyonlarca Galatasaray taraftarı, Erden Timur'a sonuna kadar sahip çıktı. Başkaları kimlere nasıl sahip çıkıyor gördük, ben Galatasaray'ın kurumsal olarak bu konuda eksik kaldığını düşünüyorum. Sonuna kadar Erden Timur, yaşasın Galatasaray."



