Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, 19 Nisan Pazar günü Trabzon'da yapacakları maçla ligde 36. kez karşı karşıya gelecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabetteki 35 karşılaşmanın 15'inde Trabzonspor, 10'unda RAMS Başakşehir galip gelirken 10 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 53 gol atarken kalesinde 41 gol gördü.
TRABZON'DA EN ÇOK BERABERLİK
Trabzon'da iki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada taraflar, en fazla beraberlikle sahadan ayrıldı.
Bordo-mavili takım, sahasında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 19 gol atarken 18 gol yedi.
BU SEZON ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMA
İki takım, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 4-3 kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası grup maçında da deplasmanda 4-2 galip gelmişti.
Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon da rakibini 3-0 mağlup etmişti.
Trabzonspor, genç teknik adam ile RAMS Başakşehir karşısında 3 resmi karşılaşmada da galip gelmeyi başardı.
Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 36. randevuda
Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, 19 Nisan Pazar günü Trabzon'da yapacakları maçla ligde 36. kez karşılaşacaklar
Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, 19 Nisan Pazar günü Trabzon'da yapacakları maçla ligde 36. kez karşı karşıya gelecek.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|29
|21
|5
|3
|67
|22
|68
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|29
|19
|7
|3
|56
|31
|64
|4
|Beşiktaş
|29
|16
|7
|6
|53
|34
|55
|5
|Başakşehir
|29
|13
|8
|8
|47
|30
|47
|6
|Göztepe
|29
|12
|11
|6
|36
|26
|47
|7
|Samsunspor
|29
|9
|12
|8
|34
|38
|39
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Kocaelispor
|29
|9
|8
|12
|24
|33
|35
|11
|Gaziantep FK
|29
|8
|10
|11
|38
|49
|34
|12
|Alanyaspor
|29
|6
|15
|8
|35
|34
|33
|13
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|14
|Kasımpaşa
|29
|6
|10
|13
|28
|41
|28
|15
|Gençlerbirliği
|29
|6
|7
|16
|28
|42
|25
|16
|Kayserispor
|29
|4
|11
|14
|21
|54
|23
|17
|Eyüpspor
|29
|5
|7
|17
|20
|43
|22
|18
|Karagümrük
|29
|5
|5
|19
|26
|51
|20