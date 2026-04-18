18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
0-037'
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
0-07'
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
0-06'
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
0-07'
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
0-08'
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

UEFA Avrupa Ligi'nin final toplantısı yapıldı!

İstanbul'da oynanacak 2026 Avrupa Ligi finali toplantısı UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

18 Nisan 2026 16:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek ay İstanbul'da oynanacak finali öncesinde geniş kapsamlı koordinasyon toplantısı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs Çarşamba günü, Beşiktaş Park'ta oynanacak final mücadelesinin hazırlıkları kapsamında, İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde geniş kapsamlı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

TFF, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve UEFA yetkililerinin katılımıyla 13-15 Nisan tarihlerinde organize edilen toplantıda, başta proje yönetimi, stadyum operasyonları, güvenlik, emniyet ve hizmetler alanındaki mevcut durum olmak üzere kritik konular ele alındı.

Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonunu, genel sekreter Abdullah Ayaz ve temsilciler kurulu başkanı Şerafettin Bural'ın yanı sıra dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları, uluslararası etkinlikler müdürü Can Emre Tuğal, dış ilişkiler müdürü Gökhan Ertan, stadyum güvenlik ve taraftar Sorumlusu Bülent Perut, dış ilişkiler-uluslararası etkinlik ve milli takımlar idari uzmanı Onat Karabıçak, dış ilişkiler teknik uzmanı Murat Deniz ve dış ilişkiler uzmanı Begüm Şerbetcioğlu temsil etti.

İstanbul Emniyetinden Şube Başkomiseri Settar Sayan ve Trafik Denetleme Şube Başkomiseri Adil Özarslan toplantıda de yer aldı.

UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş'ın da bulunduğu 2026 Avrupa Ligi Finali Koordinasyon Toplantısı'nda, UEFA adına UEFA Kulüp Müsabakaları Operasyonları ve Etkinlikler Direktörü Catalina Navarro, UEFA Kulüp Müsabakaları Finalleri Direktörü Tiziano Gaier, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali Proje Lideri Yoann Gallet, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali Proje Koordinatörü Colm Hand, UEFA Emniyet ve Güvenlik Sorumlusu Juha Karjalaine, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali Emniyet ve Güvenlik Sorumlusu Drew Innes, UEFA Etkinlik Ulaşım Sorumlusu Magali Antile ile UEFA Etkinlik Ulaşım ve Taşıma Sorumlusu Manuel Seifert de katılım sağladı.

Operasyonel planlama süreçleri ve ulaşım çözümlerine ilişkin hazırlıkların detaylı şekilde değerlendirildiği toplantıda, ilgili tüm paydaşlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve izlenecek yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
