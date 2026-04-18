17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
2-2
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
0-2
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
1-1
17 Nisan
Sassuolo-Como
2-1
17 Nisan
Inter-Cagliari
3-0
17 Nisan
Lens-Toulouse
3-2

Okan Buruk: "Tarih yazmaya çok yakınız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, puan farkının erimesinin ardından kalan 5 maçta hata istemedi; Gençlerbirliği deplasmanı öncesi oyuncularına tam konsantrasyon çağrısı yaparak şampiyonluk hedefini net şekilde ortaya koydu.

18 Nisan 2026 09:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, 4 sene üst üste şampiyonluk yolunda rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 7 puanlık bir avantaj yakalamıştı. Ancak kısa dönemde alınan Trabzonspor yenilgisi ve Kocaeli beraberliği sonrasında puan farkı Fenerbahçe ile 2'ye, Trabzonspor ile 4'e geriledi.

Sarı kırmızılılar seferberlik ilan ederken, gözünü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maça çevirdi. Okan Buruj ve öğrencileri rakibini hem ligde hem de 4 gün sonra kupada mağlup ederek hata yapmak istemiyor.

"TARİH YAZMAYA ÇOK YAKINIZ"

Cim Bom'da teknik direktör Okan Buruk, ligde artık 5 maç kaldığını ve hata lükslerinin bulunmadığını belirtti. Öğrencileriyle bir toplantı yapan Buruk konsantrasyon vurgusu yaparken herkesin kalan her şeyi geride bırakıp şampiyonluğa odaklanmasını istedi. Buruk "Tarih yazmaya çok yakınız. Buraya kadar sizler getirdiniz. Buradan da sizler şampiyon yapacaksınız" diyerek oyuncularını bu maça yönlendirdi. Futbolcular da şampiyonluk yemini etti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
