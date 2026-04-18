Okan Buruk: 'Tarih yazmaya çok yakınız'

Galatasaray, 4 sene üst üste şampiyonluk yolunda rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 7 puanlık bir avantaj yakalamıştı. Ancak kısa dönemde alınan Trabzonspor yenilgisi ve Kocaeli beraberliği sonrasında puan farkı Fenerbahçe ile 2'ye, Trabzonspor ile 4'e geriledi.



Sarı kırmızılılar seferberlik ilan ederken, gözünü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maça çevirdi. Okan Buruj ve öğrencileri rakibini hem ligde hem de 4 gün sonra kupada mağlup ederek hata yapmak istemiyor.



"TARİH YAZMAYA ÇOK YAKINIZ"



Cim Bom'da teknik direktör Okan Buruk, ligde artık 5 maç kaldığını ve hata lükslerinin bulunmadığını belirtti. Öğrencileriyle bir toplantı yapan Buruk konsantrasyon vurgusu yaparken herkesin kalan her şeyi geride bırakıp şampiyonluğa odaklanmasını istedi. Buruk "Tarih yazmaya çok yakınız. Buraya kadar sizler getirdiniz. Buradan da sizler şampiyon yapacaksınız" diyerek oyuncularını bu maça yönlendirdi. Futbolcular da şampiyonluk yemini etti.







