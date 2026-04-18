18 Nisan
Gençlerbirliği-Galatasaray
20:00
18 Nisan
Karagümrük-Eyüpspor
1-2
18 Nisan
Tottenham-Brighton
19:30
18 Nisan
Angers-Le Havre
20:00
18 Nisan
Lorient-Marsilya
18:00
18 Nisan
Roma-Atalanta
21:45
18 Nisan
SSC Napoli-Lazio
19:00
18 Nisan
Udinese-Parma
0-039'
18 Nisan
Atletico Madrid-Real Sociedad
22:00
18 Nisan
Chelsea-M. United
22:00
18 Nisan
Leeds United-Wolves
17:00
18 Nisan
Newcastle-Bournemouth
17:00
18 Nisan
Kocaelispor-Göztepe
17:00
18 Nisan
Brentford-Fulham
0-0
18 Nisan
E. Frankfurt-RB Leipzig
19:30
18 Nisan
Werder Bremen-Hamburger SV
0-09'
18 Nisan
Union Berlin-Wolfsburg
0-08'
18 Nisan
Hoffenheim-B. Dortmund
0-010'
18 Nisan
Leverkusen-Augsburg
0-010'
18 Nisan
Hatayspor-Sakaryaspor
1-1
18 Nisan
Lille-Nice
22:05

Hatayspor ile Sakaryaspor yenişemedi!

1. Lig'in 36. haftasında matematiksel olarak alt lige düşmeyi garantileyen iki takım; Hatayspor ile Sakaryaspor 1-1 berabere kaldı.

18 Nisan 2026 15:25 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 15:48
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Hatayspor, evinde Sakaryaspor'u konuk etti.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sakaryaspor'u öne geçiren golü 11. dakikada Melih Bostan kaydetti. Hatayspor'a beraberliği getiren golü ise 57. dakikada Hakan Çinemre attı.

Her iki takım da geçtiğimiz haftalarda matematiksel olarak lige veda etmişti.

Bu sonuçla Hatayspor 11 puanla 19., Sakaryaspor ise 34 puanla 18. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Hatayspor deplasmanda Serikspor ile, Sakaryaspor ise sahasında Çorum FK ile karşılaşacak.

Bu arada hakemler ve iki takım oyuncuları seremoni için sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Haydar Avcı, Burak Sami Şad

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 87 Yılmaz Cin), Seyit Gazanfer, Cenk Doğan, Yunus Azrak (Dk. 75 Deniz Aksoy), Sharif Osman, Ensar Arslan (Dk. 66 Danjuma), Ating (Dk. 75 Ali Yıldız), Yiğit Ali Buz (Dk. 66 Melih Şen)

Sakaryaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Zwolinski (Dk. 72 Haydar Karataş), Emre Demir (Dk. 88 Yunus Emre Tekerci), Kerem Şen, Alaaddin Okumuş, Alparslan Demir (Dk. 46 Eren Erdoğan), Arif Kocaman, Selim Kütük (Dk. 46 Fofana), Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 82 Erdem Dağlı), Engin Poyraz Efe Yıldırım

Goller: Dk. 11 Melih Bostan (Sakaryaspor), Dk. 57 Hakan Çinemre (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 36 Alparslan Demir, Dk. 55 Kerem Şen (Sakaryaspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
