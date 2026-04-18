Hatayspor ile Sakaryaspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Hatayspor, evinde Sakaryaspor'u konuk etti.



Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Sakaryaspor'u öne geçiren golü 11. dakikada Melih Bostan kaydetti. Hatayspor'a beraberliği getiren golü ise 57. dakikada Hakan Çinemre attı.



Her iki takım da geçtiğimiz haftalarda matematiksel olarak lige veda etmişti.



Bu sonuçla Hatayspor 11 puanla 19., Sakaryaspor ise 34 puanla 18. sırada yer aldı.



Gelecek hafta Hatayspor deplasmanda Serikspor ile, Sakaryaspor ise sahasında Çorum FK ile karşılaşacak.



Bu arada hakemler ve iki takım oyuncuları seremoni için sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.



Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.



Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı



Hakemler: İlker Yasin Avcı, Haydar Avcı, Burak Sami Şad



Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 87 Yılmaz Cin), Seyit Gazanfer, Cenk Doğan, Yunus Azrak (Dk. 75 Deniz Aksoy), Sharif Osman, Ensar Arslan (Dk. 66 Danjuma), Ating (Dk. 75 Ali Yıldız), Yiğit Ali Buz (Dk. 66 Melih Şen)



Sakaryaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Zwolinski (Dk. 72 Haydar Karataş), Emre Demir (Dk. 88 Yunus Emre Tekerci), Kerem Şen, Alaaddin Okumuş, Alparslan Demir (Dk. 46 Eren Erdoğan), Arif Kocaman, Selim Kütük (Dk. 46 Fofana), Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 82 Erdem Dağlı), Engin Poyraz Efe Yıldırım



Goller: Dk. 11 Melih Bostan (Sakaryaspor), Dk. 57 Hakan Çinemre (Atakaş Hatayspor)



Sarı kart: Dk. 36 Alparslan Demir, Dk. 55 Kerem Şen (Sakaryaspor)



