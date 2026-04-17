Bournemouth'da Iraola yerine Marco Rose

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, yeni teknik direktörünü buldu.
Bournemouth'ta teknik direktör Andoni Iraola, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte görevinden ayrılacak.
Sky'da yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Iraola'nın ardından Marco Rose ile anlaşma sağladı. Rose, yeni sezondan itibaren Bournemouth'un başında olacak.
Leipzig'deki görevinden Mart 2025'te ayrılan Rose, daha sonra takım çalıştırmamıştı.
