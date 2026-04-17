Gençlerbirliği, gol hasretini bitirmek istiyor

Kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği, Süper Lig'de cumartesi akşamı Galatasaray'ı konuk edecek.

calendar 17 Nisan 2026 11:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi akşamı Galatasaray'ı ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Ligde kötü günler geçiren ve 9 haftadır kazanamayan Gençlerbirliği, küme düşme hattının 2 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Teknik direktörlüğe tekrar Volkan Demirel'in getirilmesinin ardından 5 maçta sadece 1 puan alabilen başkent ekibi, son 4 müsabakasını ise gol atamadan kaybetti.

Kırmızı-siyahlılar, haftaya lider giren Galatasaray karşısında ligdeki galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.

675 DAKİKADIR GOL ATAMIYOR

Gençlerbirliği, ligde 675 dakikadır gol sevinci yaşayamıyor.

Ligde son 7 maçında gol atamayan kırmızı-siyahlılar, son golünü 14 Şubat'ta Çaykur Rizespor'a 45. dakikada Koita ile atmıştı.

Gençlerbirliği, bu sezon ligde çıktığı 29 maçın 12'sinde gol atamadı.

VOLKAN DEMİREL'İN GALATASARAY KARNESİ

Kariyerinde 4. farklı takımı çalıştıran Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Galatasaray'a karşı bir galibiyeti bulunuyor.

Demirel, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin başında Galatasaray'a karşı ligde 8 kez rakip oldu.

Bu maçların 7'sini Galatasaray kazanırken Demirel'in takımları, 1 galibiyet alabildi. Demirel, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı tek galibiyetini Hatayspor'un başında 2-1'lik skorla elde etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
