16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Galatasaray, final aşkına parkede

calendar 17 Nisan 2026 08:27 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 08:31
Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women yarı final mücadelesinde ev sahibi Casademont Zaragoza ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, 17 Nisan Cuma günü saat 21.30'da Pabellon Principe Felipe'de oynanacak ve TRT Spor Yıldız ile EuroLeague Women YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sarayın Sultanları, play-in aşamasında Basket Landes'i eleyerek Final Six'te yarı finale yükselmişti. Sarı-kırmızılı ekip, 12 yıl aranın ardından EuroLeague Women finallerinde yer alırken finale yükselme hedefiyle parkeye çıkacak.

Rakip Casademont Zaragoza ise grup ve play-in aşamalarını geçerek Final Six'e yükselmiş, bu etapta Basket Landes'i 69-53 mağlup ederek yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
