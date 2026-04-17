En istikrarlı 'aslan'lar: 5 oyuncu 40 maçı geçti!

Galatasaray'da yoğun fikstürde 5 isim önde! 44 maçla en çok Barış Alper Yılmaz sahaya çıktı, Abdülkerim ise ilk 11'de 40 mücadele ile zirvede...

calendar 17 Nisan 2026 09:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Bir yandan Şampiyonlar Ligi bir yandan Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ederek 2026'ya giren Galatasaray, farklı kulvarlardaki yarışlarında çok sayıda sakatlık ve cezalı oyuncu problemi yaşadı.

Devler Ligi'ne veda sonrasında iki kulvarda sezona devam eden sarı-kırmızılılarda 5 oyuncunun sürekli sahada kalması dikkat çekti. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz sezonun bitimine 5 hafta kala 40 maç barajını geçti.

A Milli Takım'ın da değişilmez isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı ilk 11'de tam 40 kez şans bularak bu oyuncular arasında da zirveye çıktı. 44 kez ile en çok maça çıkan futbolcu Barış Alper Yılmaz olurken milli hücumcu 11 golünün yanına 13 asist ekleyerek takımını da sırtladı.

Sağ bekteki eksikler nedeniyle özellikle sezonun ilk yarısında savunmada rol verilen Sallai 41 kez şans bulurken 35'inde sahaya ilk 11'de adım attı.

BU SEZON EN ÇOK OYNAYANLAR

OYUNCU MAÇ İLK 11 GOL ASİST
Abdülkerim 41 40 1 1
Sanchez 41 38 2 -
Torreira 42 37 3 4
Sallai 41 35 1 4
Barış 44 37 11 13
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
