En istikrarlı 'aslan'lar: 5 oyuncu 40 maçı geçti!

Bir yandan Şampiyonlar Ligi bir yandan Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ederek 2026'ya giren Galatasaray, farklı kulvarlardaki yarışlarında çok sayıda sakatlık ve cezalı oyuncu problemi yaşadı.



Devler Ligi'ne veda sonrasında iki kulvarda sezona devam eden sarı-kırmızılılarda 5 oyuncunun sürekli sahada kalması dikkat çekti. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz sezonun bitimine 5 hafta kala 40 maç barajını geçti.



A Milli Takım'ın da değişilmez isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı ilk 11'de tam 40 kez şans bularak bu oyuncular arasında da zirveye çıktı. 44 kez ile en çok maça çıkan futbolcu Barış Alper Yılmaz olurken milli hücumcu 11 golünün yanına 13 asist ekleyerek takımını da sırtladı.



Sağ bekteki eksikler nedeniyle özellikle sezonun ilk yarısında savunmada rol verilen Sallai 41 kez şans bulurken 35'inde sahaya ilk 11'de adım attı.





BU SEZON EN ÇOK OYNAYANLAR



