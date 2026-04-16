16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

UEFA ile TFF "EURO 2032" stat toplantısını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılan toplantıda, UEFA EURO 2032 kapsamında planlanan Yeni Ankara Stadı için yetkililerle fikir alışverişinde bulundu.

16 Nisan 2026 17:39
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA, Yeni Ankara Stadı'nın EURO 2032'de maçlara ev sahipliği yapacak statlar arasında yer almasına yönelik koordinasyon toplantısı düzenledi.

TFF'nin açıklamasına göre UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrindeki merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032'de maçların oynanacağı statlardan biri olması planlanan Yeni Ankara Stadı için UEFA yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, TFF Uluslararası Etkinlikler Müdürü Can Emre Tuğal, TFF Dış İlişkiler Müdürü Gökhan Ertan, TFF Dış İlişkiler Teknik Uzmanı Murat Deniz, TFF Dış İlişkiler-Uluslararası Etkinlik ve Milli Takımlar İdari Uzmanı Onat Karabıçak, TFF Dış İlişkiler Uzmanı Begüm Şerbetçioğlu, Yeni Ankara Stadı'nı inşa eden TOKİ Uygulama Daire Başkanı Ethem Demiray ve Projeler Şube Müdürü Mehmet Toprak, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, UEFA CEO'su Martin Kallen, UEFA Danışmanı Kadir Kardaş, UEFA Kıdemli Stadyum Geliştirme Uzmanı Pietro Chiabrera, UEFA Kıdemli Kulüp Müsabakaları Etkinlik Yöneticisi Malgorzata Buffini, TFF Futbol Planlama Proje Yöneticisi James Wood ve Futbol Planlama Koordinatörü Lesya Horyn katıldı.

Yeni Ankara Stadı'nın EURO 2032 kriterlerine uygunluğu, teknik gereklilikler ve organizasyon süreçleri toplantıda kapsamlı görüşüldü.

EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ve çalışmalarda sona yaklaşılan statlar hakkında da bilgi verilen toplantıda, inşaatı devam eden Yeni Ankara Stadı ile ilgili TOKİ yöneticileri tarafından detaylı sunum yapıldı. EURO 2032 kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı için yapılacak yenileme çalışmaları da değerlendirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
