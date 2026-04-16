Bodrum FK, Süper Lig hedefine kitlendi!

Trendyol 1'inci Lig'de 19 Nisan Pazar günü Süper Lig yarışını direkt etkileyecek maçta lider Erzurumspor FK'yı konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü, play-offu garantilemek adına kenetlendi.



Bodrum FK, bitime 3 maç kala 62 puanla 5'inci sırada yer alan yeşil-beyazlılar karşılaşmadan 1 puan aldığı takdirde play-off oynamayı matematiksel olarak garantileyecek. Maçın berabere bitmesi durumda Erzurumspor FK da resmen adını Süper Lig'e yazdıracak.



Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, sadece kendi işlerine odaklanacaklarını belirterek, "Rakibimizin ne yapacağı bizi ilgilendirmiyor. Biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Ayrıca play-off yolunda sıralamalarda çok önemli. Taraftarımızın desteği ile kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Önce play-offu garantilemeliyiz ardından elemelere çok sıkı bir şekilde hazırlanacağız" dedi



