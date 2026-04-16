16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Bodrum FK, Süper Lig hedefine kitlendi!

1. Lig ekiplerden Bodrum FK, 19 Nisan Pazar günü konuk edeceği Erzurum FK'den puan alarak play-off'u garantilemek istiyor.

16 Nisan 2026 17:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol 1'inci Lig'de 19 Nisan Pazar günü Süper Lig yarışını direkt etkileyecek maçta lider Erzurumspor FK'yı konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü, play-offu garantilemek adına kenetlendi.

Bodrum FK, bitime 3 maç kala 62 puanla 5'inci sırada yer alan yeşil-beyazlılar karşılaşmadan 1 puan aldığı takdirde play-off oynamayı matematiksel olarak garantileyecek. Maçın berabere bitmesi durumda Erzurumspor FK da resmen adını Süper Lig'e yazdıracak.

Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, sadece kendi işlerine odaklanacaklarını belirterek, "Rakibimizin ne yapacağı bizi ilgilendirmiyor. Biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Ayrıca play-off yolunda sıralamalarda çok önemli. Taraftarımızın desteği ile kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Önce play-offu garantilemeliyiz ardından elemelere çok sıkı bir şekilde hazırlanacağız" dedi

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
