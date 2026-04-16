-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
16 Nisan bugün okul var mı? Perşembe günü okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte MEB güncel eğitim durumu!
Haber Tarihi: 16 Nisan 2026 11:25
Güncelleme Tarihi:
16 Nisan 2026 11:25
Haftanın sonlarına doğru yaklaşırken, bahar aylarının getirdiği o tatlı sabah rehavetiyle uyanmakta zorlanan milyonlarca öğrenci için o meşhur soru yine günün en çok aratılanı oldu! Çantasını hazırlamadan önce son bir umutla telefonuna sarılan öğrenciler ve çocuklarını okula gönderme telaşı yaşayan veliler, sabahın erken saatlerinden itibaren arama motorlarında "16 Nisan bugün okul var mı? Perşembe günü okullar tatil mi, ders işlenecek mi?" sorgularıyla fırtınalar koparıyor. Üst üste yaşanan üzücü olaylar ve yaklaşan resmi tatillerin yarattığı kafa karışıklığı nedeniyle gözler bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevrildi. İşte 81 ildeki tüm ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan o güncel eğitim-öğretim takvimi...
"Acaba bugün tatil ilan edilmiş midir?" umuduyla araştırmalarını hızlandıran öğrenciler için tablo tamamen netleşti! Peki, bugün o okul zili çalacak mı?
16 NİSAN BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? (2026 GÜNCEL DURUM)Kısa ve net cevap: Hayır, bugün ülke genelinde bir tatil söz konusu değil; 16 Nisan 2026 Perşembe günü okullar VAR ve eğitim-öğretim faaliyetleri KESİNTİSİZ olarak devam ediyor! Takvimlerimizde bugün herhangi bir milli bayrama veya MEB tarafından ilan edilmiş genel bir tatile denk gelmemektedir. Bu sebeple 81 ildeki devlet ve özel eğitim kurumlarının tamamına yakınında ders zili normal saatinde çalmış olup, öğrenciler ve öğretmenler sınıflarındaki yerlerini almıştır.İSTİSNAİ DURUMLAR: O İLLERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ!Türkiye genelinde eğitim rutin işleyişine devam etse de, bu hafta peş peşe yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan üzücü şiddet olayları nedeniyle lokal çapta tatil kararları bulunmaktadır:Şanlıurfa / Siverek: Salı günü silahlı saldırının yaşandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime 20 Nisan Pazartesi gününe kadar ara verilmiştir.Kahramanmaraş: Dün yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği elim okul saldırısının ardından, olayın gerçekleştiği okulda eğitime süresiz ara verilmiş olup, il/ilçe genelindeki öğrencilerin psikososyal durumları gözetilerek valilik tarafından alınan anlık yerel tatil kararları bölge halkına duyurulmaktadır.ÖĞRENCİLERE BÜYÜK MÜJDE: 23 NİSAN'A SADECE 1 HAFTA KALDI!Bugün okula gitmek zorunda olduğu için ufak bir burukluk yaşayan öğrencilere ise harika bir hatırlatmamız var! Sadece bir hafta sonra, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşanacak. Önümüzdeki hafta Perşembe gününe denk gelen bu anlamlı bayram nedeniyle tüm Türkiye'de okullar 1 günlük resmi tatil olacak.Bugün ders başı yapan tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz!
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.