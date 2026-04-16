16 Nisan bugün okul var mı? Perşembe günü okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte MEB güncel eğitim durumu!

"Acaba bugün tatil ilan edilmiş midir?" umuduyla araştırmalarını hızlandıran öğrenciler için tablo tamamen netleşti! Peki, bugün o okul zili çalacak mı?

Kısa ve net cevap: Hayır, bugün ülke genelinde bir tatil söz konusu değil; 16 Nisan 2026 Perşembe günü okullar VAR ve eğitim-öğretim faaliyetleri KESİNTİSİZ olarak devam ediyor! Takvimlerimizde bugün herhangi bir milli bayrama veya MEB tarafından ilan edilmiş genel bir tatile denk gelmemektedir. Bu sebeple 81 ildeki devlet ve özel eğitim kurumlarının tamamına yakınında ders zili normal saatinde çalmış olup, öğrenciler ve öğretmenler sınıflarındaki yerlerini almıştır.

Türkiye genelinde eğitim rutin işleyişine devam etse de, bu hafta peş peşe yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan üzücü şiddet olayları nedeniyle lokal çapta tatil kararları bulunmaktadır:

Şanlıurfa / Siverek: Salı günü silahlı saldırının yaşandığı Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime 20 Nisan Pazartesi gününe kadar ara verilmiştir.

Kahramanmaraş: Dün yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği elim okul saldırısının ardından, olayın gerçekleştiği okulda eğitime süresiz ara verilmiş olup, il/ilçe genelindeki öğrencilerin psikososyal durumları gözetilerek valilik tarafından alınan anlık yerel tatil kararları bölge halkına duyurulmaktadır.

Bugün okula gitmek zorunda olduğu için ufak bir burukluk yaşayan öğrencilere ise harika bir hatırlatmamız var! Sadece bir hafta sonra, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşanacak. Önümüzdeki hafta Perşembe gününe denk gelen bu anlamlı bayram nedeniyle tüm Türkiye'de okullar 1 günlük resmi tatil olacak.

Bugün ders başı yapan tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz!