Real Madrid, Slavko Vincic'i suçlu ilan etti!

Real Madrid, Bayern Münih ile oynadığı karşılaşmanın Slovak hakemi Slavko Vincic'e büyük tepki gösterdi.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e deplasmanda 4-3 yenilerek elendikleri maçın ardından hakem Slavko Vincic suçlu olarak ilan etti.

Maçın 78. dakikasında ilk sarı kartını gören Eduardo Camavinga'ya 86. dakikada ikinci sarı kartını gösterdi ve Real Madrid 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra kalesinde iki gol gören Real Madrid, Slavko Vincic'e ciddi şekilde tepki gösterdi.

Slavko Vincic, Eduardo Camavinga'nın topu düdükten sonra sürüp eline almasının ardından, Fransız futbolcuya sarı kart çıkardı ve arkasını döndü. Bayern Münihli futbolcular, Vincic'e ikinci sarı kart uyarısını yaptıktan sonra Sloven hakem durumu fark eder bir tavırla kırmızı kartını çıkardı. Bu karar sonrası Real Madridli futbolcular şaşkınlık yaşadı.

ARBELOA: "MAÇI KATLETTİ!"

Maçın ardından konuşan teknik direktör Alvaro Arbeloa "Bir oyuncuyu böyle bir karardan ihraç edemezsiniz, bence hakem sarı kartı olduğunu bilmiyordu ve bu maçı mahvetti. Camavinga'nın kırmızı kartını kimse anlamadı. Maç o pozisyonda bitti" dedi.

RUDIGER: "KONUŞMASAM DAHA İYİ!"

Savunma oyuncusu Antonio Rüdiger "Hakem hakkında konuşmasam benim için daha iyi olur. Kırmızı kartı gördünüz mü?" ifadelerini kullanırken; Real Madrid TV'de de "Dürüst ol. En son ne zaman böyle bir oyun için bir oyuncunun ihraç edildiğini gördün? En son ne zaman? Bu sadece mantıksız." yorumu yapıldı.

Öte yandan Eder Militao, Camavinga'nın pozisyonu ile ilgili olarak "Kırmızı kart haksızdı, maçı kaybetmemiz neden oldu" dedi.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE YORUM

Türkiye'de dahaaönce 2025 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten derbiyi de yöneten 46 yaşındaki Slavko Vincic için sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

