Haber Tarihi: 16 Nisan 2026 14:00 -
Güncelleme Tarihi:
16 Nisan 2026 14:00
İnternet kısıtlaması mı var, internet yavaşladı mı? 16 Nisan
Türkiye genelinde akşam saatleri itibarıyla milyonlarca kullanıcı internette ciddi bir yavaşlama ve kopmalar yaşamaya başladı! Özellikle sosyal medya platformları olan Twitter (X), Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinde fotoğraf/video gönderilememesi ve akışların yenilenememesi, "İnternet kısıtlaması mı var? İnternet çöktü mü, neden yavaşladı?" sorularını gündemin ilk sırasına taşıdı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan kanlı okul saldırılarının ardından gelen bu erişim sıkıntısı, kullanıcılar arasında "bant daraltma" (throttle) uygulaması mı yapılıyor endişesini artırdı. İşte Downdetector verileri ve internette yaşanan o büyük yavaşlamanın perde arkası...
İnternet servis sağlayıcıları (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) üzerinden bağlantı kurmakta zorlanan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, dijital dünyada neler oluyor?
İNTERNET YAVAŞLADI MI, KISITLAMA MI VAR? (16 NİSAN 2026 SON DURUM)
Kısa ve net cevap: Evet! 16 Nisan akşamı itibarıyla Türkiye'nin pek çok bölgesinde internet erişiminde ciddi bir yavaşlama ve sosyal medya platformlarında daralma gözlemlenmektedir! Resmi otoritelerden henüz bir açıklama gelmemiş olsa da, internet trafiğini izleyen küresel platformlardan alınan veriler, özellikle Kahramanmaraş'taki trajik olayın ardından sosyal medya ağlarına erişimde bir "bant daraltma" uygulandığına işaret ediyor. Bu durum, olayla ilgili dezenformasyonun ve provokatif paylaşımların önüne geçilmesi amacıyla uygulanan geçici bir güvenlik prosedürü olarak değerlendiriliyor.SOSYAL MEDYA NEDEN AÇILMIYOR? (X, INSTAGRAM, WHATSAPP)
Kullanıcıların en çok raporladığı sorunlar şunlar:X (Twitter): Gönderilerin yüklenmemesi ve "Bir sorun oluştu" hatası.WhatsApp: Medya (fotoğraf, video, ses kaydı) gönderiminde yaşanan uzun süreli beklemeler veya başarısızlıklar.YouTube ve Instagram: Videoların donması veya düşük çözünürlükte açılması.İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?
Genellikle toplumsal olaylar veya güvenlik gerekçeleriyle uygulanan bu tarz kısıtlamalar, bölgedeki güvenliğin tam olarak sağlanması ve dezenformasyon riskinin azalmasıyla birlikte birkaç saat içerisinde kademeli olarak normale dönmektedir. BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) veya servis sağlayıcılardan gelecek resmi bilgilendirmeler sonrasında internet hızının gece yarısından itibaren eski haline dönmesi bekleniyor.
Daha fazla göster
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.