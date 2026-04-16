İnternet kısıtlaması mı var, internet yavaşladı mı? 16 Nisan

İnternet servis sağlayıcıları (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone) üzerinden bağlantı kurmakta zorlanan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, dijital dünyada neler oluyor?

Kısa ve net cevap: Evet! 16 Nisan akşamı itibarıyla Türkiye'nin pek çok bölgesinde internet erişiminde ciddi bir yavaşlama ve sosyal medya platformlarında daralma gözlemlenmektedir! Resmi otoritelerden henüz bir açıklama gelmemiş olsa da, internet trafiğini izleyen küresel platformlardan alınan veriler, özellikle Kahramanmaraş'taki trajik olayın ardından sosyal medya ağlarına erişimde bir "bant daraltma" uygulandığına işaret ediyor. Bu durum, olayla ilgili dezenformasyonun ve provokatif paylaşımların önüne geçilmesi amacıyla uygulanan geçici bir güvenlik prosedürü olarak değerlendiriliyor.

Kullanıcıların en çok raporladığı sorunlar şunlar:

X (Twitter): Gönderilerin yüklenmemesi ve "Bir sorun oluştu" hatası.

WhatsApp: Medya (fotoğraf, video, ses kaydı) gönderiminde yaşanan uzun süreli beklemeler veya başarısızlıklar.

YouTube ve Instagram: Videoların donması veya düşük çözünürlükte açılması.

Genellikle toplumsal olaylar veya güvenlik gerekçeleriyle uygulanan bu tarz kısıtlamalar, bölgedeki güvenliğin tam olarak sağlanması ve dezenformasyon riskinin azalmasıyla birlikte birkaç saat içerisinde kademeli olarak normale dönmektedir. BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) veya servis sağlayıcılardan gelecek resmi bilgilendirmeler sonrasında internet hızının gece yarısından itibaren eski haline dönmesi bekleniyor.