Doğum izni meclisten geçti mi? Yeni doğum izni yasası

Bebekleriyle daha fazla vakit geçirmek isteyen anneler ve izin sürelerini araştıran anne adayları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o devasa düzenleme yasalaştı mı?

Kısa ve net cevap: Hayır, 24 haftalık yeni doğum izni düzenlemesi an itibarıyla TBMM komisyonundan geçmiş olsa da, Meclis Genel Kurulu'ndaki oylama süreci tamamlanmadığı için henüz tam anlamıyla YASALAŞMAMIŞTIR!

Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda onaylanması ve ardından Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir. Nisan ayı ortası itibarıyla TBMM'de görüşülmeye devam eden yasanın, önümüzdeki günlerde onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanması ve resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Meclis komisyonunda kabul edilen maddelere göre, sadece anneleri değil babaları da sevindirecek devrim niteliğinde değişiklikler yolda:

16 Haftadan 24 Haftaya Çıkıyor: Mevcut İş Kanunu'na göre doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta (4 ay) olan ücretli doğum izni süresi, yeni yasa ile tam 24 haftaya (6 aya) çıkarılıyor. Yani annelere fazladan 8 haftalık (2 ay) ücretli izin hakkı tanınıyor.

İzin Esnekliği Artıyor: Sağlık durumu doktor raporuyla uygun bulunan anne adayları, doğuma 2 hafta kalana kadar çalışmaya devam edebilecek. Bu durumda, doğum öncesi kullanmadıkları o süreler doğum sonrasına aktarılacak ve anne bebeğiyle doğumdan sonra 22 haftaya kadar baş başa kalabilecek.

Babalara Çifte İzin: Taslak çalışma babaları da unutmuyor! Özel sektörde İş Kanunu'na tabi olarak çalışan babaların mevcut 5 günlük "babalık izni" hakkı, yeni düzenlemeyle 10 güne yükseltiliyor.

Koruyucu Ailelere İzin: Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan çalışanlara, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren istekleri üzerine 10 günlük izin hakkı tanınması da yasa tasarısında yer alıyor.

Bakanlık yetkililerinden gelen son açıklamalara göre; yasa Resmi Gazete'de yayımlandığı gün mevcutta halen doğum iznini kullanmakta olan annelerin izin süreleri de otomatik olarak yeni kanuna uyarlanacak ve sonradan eklenen bu uzatılmış haktan tam anlamıyla faydalanabilecekler.