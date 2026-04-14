14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Gençlerbirliği'nden Galatasaray öncesi flaş açıklama!

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Ertuğrul Beray Ardıç, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

14 Nisan 2026 17:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ertuğrul Beray Ardıç, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecekleri maç öncesi, "Gençlerbirliği, İstanbul kulüpleri arasındaki sahanın dışına taşmış çekişmenin kurbanı edilemez." ifadelerini kullandı.

Ardıç, hafta sonu oynanacak kritik maç öncesi Gençlerbirliği'yle ilgili yapılan açıklamaları doğru bulmadığını belirterek sadece kendi takımlarının başarısı için çabaladıklarını vurguladı.

Ertuğrul Beray Ardıç, kulüp başkanı Arda Çakmak'ın daha önce yaptığı açıklamaların kayıtlardan bulunabileceğini işaret ederek şunları kaydetti:

"Başkanımız Arda Çakmak, Gençlerbirliği'nin finansal durumuna dair gayet net açıklamalarda bulundu. Başkanımız, eski başkanlara olan borçlar hariç, kulübün mayıs ayı sonu itibarıyla ödemekle yükümlü olduğu rakamı açıkladı. Burada, alacaklının söylemediğini, bu eski asbaşkanın dile getirmesindeki garabet bir yana, kendisinin Gençlerbirliği olmadığını da bütün camiaya bir kez daha göstermiş oluyor. Kulübümüzle ilgili açıklama yapan eski yöneticimizin, hangi takımın taraftarı olduğunu ve bu hafta Ankara'da kiminle oynayacağımızı düşününce, bu demeçlerin motivasyonumuzu düşürmek için yapılan dedikodular olduğu anlaşılıyor. Herkes bilmeli ki Gençlerbirliği, İstanbul kulüpleri arasındaki sahanın dışına taşmış çekişmenin kurbanı edilemez. Şu an itibarıyla Gençlerbirliği'nde üçe bölünmüş bir yönetim kurulu yok, çünkü aramızda bu şahsa benzeyen hiç kimse yok."

"Gençlerbirliği, kulüp ruhuna uymayan isimleri kısa sürede kendiliğinden dışarı atacak kadar organik bir kulüptür." diyen Ardıç, "Kendi ismini parlatmak, duyurmak için camiayı kullanan bu gibi eski yöneticilerin de şurada birkaç aylık zamanları kaldı. İstiyorlar ki Gençlerbirliği başarısız olsun, kaos çıksın, yine göreve gelelim, yaptığımız saçma sapan işleri bir daha yapalım. Seçildiği başkanın istifa etmesi için elinden geleni ardına koymayan bir ismin, şimdi ortaya çıkıp yönetimimiz hakkında söylediklerini ciddiye almıyorum. Her gün kulüpteyiz, Gençler diye nefes alıyor Birliği diye veriyoruz. Taraftarımız ne derse başımız üstünde ama bu gibi isimlerin söyledikleri dediğim gibi eleştiri değil sadece dedikodudur." görüşlerine yer verdi.

Kulüp başkanı Arda Çakmak ile takımın eski teknik direktörü Metin Diyadin arasında yaşandığı belirtilen iddialara da açıklık getiren Ardıç, "Her ikisi de Gençlerbirliği ailesinin üyeleri. Birbirleri hakkında sadece onlar konuşabilir. Biz, kimin bu büyük aile için ne yaptığının farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
