Fenerbahçe'den TFF'ye çıkarma!

Fenerbahçe, ligin bitimine 5 hafta kala dikkat çeken hamlede bulundu.
TFF'YE ÇIKARMA
Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, federasyon gitti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ,Fenerbahçe Yönetimi, TFF'ye çıkarma yaptı.
FEDERASYONA İLETİLDİ
Sezon başından bu yana Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki lehte ve aleyhte hakem hatalarını videolarla federasyona sundu.
Fenerbahçe'nin puan kaybına yol açan aleyhte hatalı kararlar da dosyaya eklendi.
PERŞEMBE YENİ HAMLE
Fenerbahçe Yönetimi, Perşembe günü bir kez daha TFF'ye gidip Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşüp sezonun geride kalan 5 maçında adil bir yönetim ve VAR odasında her kulüpten 1 gözlemci konulmasını isteyecek.
