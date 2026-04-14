14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Fenerbahçe'den TFF'ye çıkarma!

Fenerbahçe, sezon başından bu yana Galatasaray ve kendi maçlarındaki lehte ve aleyhte hakem hatalarını videolarla federasyona sundu.

calendar 14 Nisan 2026 13:31 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 13:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: TFF
Fenerbahçe, ligin bitimine 5 hafta kala dikkat çeken hamlede bulundu.

TFF'YE ÇIKARMA

Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, federasyon gitti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ,Fenerbahçe Yönetimi, TFF'ye çıkarma yaptı.

FEDERASYONA İLETİLDİ

Sezon başından bu yana Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki lehte ve aleyhte hakem hatalarını videolarla federasyona sundu.

Fenerbahçe'nin puan kaybına yol açan aleyhte hatalı kararlar da dosyaya eklendi. 

PERŞEMBE YENİ HAMLE

Fenerbahçe Yönetimi, Perşembe günü bir kez daha TFF'ye gidip Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşüp sezonun geride kalan 5 maçında adil bir yönetim ve VAR odasında her kulüpten 1 gözlemci konulmasını isteyecek.



SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
