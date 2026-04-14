14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray cevabı!

calendar 14 Nisan 2026 14:54 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 15:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Galatasaray ve Trabzonspor ile girdikleri şampiyonluk yarışı hakkında görüşlerini dile getirdi.

Ertan Torunoğulları, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi.

Sarı-lacivertli yönetici yaptığı açıklamada "Galatasaray'la puan farkının 2'ye düşmesi bizim için sevindirici bir olay. Maç maç gidiyoruz." dedi.

Ayrıca Ertan Torunoğulları "Takımımıza, hocamıza inanıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Şu anda tek hedefimiz Rizespor maçı. İnşallah onu aldıktan sonra maç maç devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
