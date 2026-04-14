Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray cevabı!

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Galatasaray ve Trabzonspor ile girdikleri şampiyonluk yarışı hakkında görüşlerini dile getirdi.
Ertan Torunoğulları, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi.
Sarı-lacivertli yönetici yaptığı açıklamada "Galatasaray'la puan farkının 2'ye düşmesi bizim için sevindirici bir olay. Maç maç gidiyoruz." dedi.
Ayrıca Ertan Torunoğulları "Takımımıza, hocamıza inanıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Şu anda tek hedefimiz Rizespor maçı. İnşallah onu aldıktan sonra maç maç devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ertan Torunoğulları, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi.
Sarı-lacivertli yönetici yaptığı açıklamada "Galatasaray'la puan farkının 2'ye düşmesi bizim için sevindirici bir olay. Maç maç gidiyoruz." dedi.
Ayrıca Ertan Torunoğulları "Takımımıza, hocamıza inanıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Şu anda tek hedefimiz Rizespor maçı. İnşallah onu aldıktan sonra maç maç devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.