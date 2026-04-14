14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Süper Lig yolu Bodrum'dan geçecek

1. Lig'de Süper Lig heyecanı, Bodrum FK'nın oynayacağı karşılaşmalar sonucunda netleşecek.

14 Nisan 2026 13:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
1'inci Lig'de bitime 3 maç kala Play-Off'u büyük oranda garantileyen Bodrum Futbol Kulübü, oynayacağı karşılaşmalarla adeta Süper Lig yolunu da çizecek.

Önce bu hafta evinde 78 puanı bulunan lider Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılar, ertesi hafta ise 2'nci sıradaki Amed Sportif'e konuk olacak. Bodrum FK son haftada ise ligde kalmayı garantileyen Sarıyer'i konuk edecek.

Bodrum FK-Erzurumspor FK maçından beraberlik çıkması halinde, Erzurum ekibi 5 sezon sonra resmen Süper Lig'e dönmeyi, Bodrum FK da Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantileyecek.

Bodrum FK'nın 33'üncü haftada Diyarbakır'da karşı karşıya geleceği Amed Sportif maçı da çok büyük öneme sahip olacak. Şu an 72 puanla 2'nci sırada yer alan Amed Sportif ile 70 puana sahip 3'üncü Esenler Erokspor, Süper Lig bileti alabilmek için kıyasıya rekabet ederken, Bodrum Futbol Kulübü yine kader belirleyecek takımlardan biri olacak.

Teknik sorumlu Sefer Yılmaz üst üste çok zorlu maçlar oynayacaklarını belirterek, "Biz kendi işimize odaklanacağız. Play-Off yolunda rakiplerimiz tüm maçlarını kazansa bile 1 puan bize yeterli olacak ancak biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Rakiplerimizin ne yapacağı ile ilgilenmiyoruz" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
