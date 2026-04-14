14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Umut Nayir, Trabzonspor'da forma bulamadı

Trabzonspor'un devre arası transferi Umut Nayir, bordo-mavililerde aradığı süreyi bulamadı.

14 Nisan 2026 12:19
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Umut Nayir, Trabzonspor'da forma bulamadı
Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Umut Nayir, Trendyol Süper Lig'deki 10 haftalık sürede sadece 178 dakika forma şansı buldu.

Bu sezon TÜMOSAN Konyaspor formasıyla ligin ilk 19 karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Umut Nayir, 1671 dakika süre alarak rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Ardından bordo-mavili takıma transfer olan Umut Nayir, fazla forma şansı bulamazken yeni takımına gol katkısı da sağlayamadı.

Yedek kulübesinde oturdu

Umut Nayir, ligin son 10 haftasında sadece ikas Eyüpspor maçında olmak üzere 1 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken ilk 45 dakika görev yaptı.

Bordo-mavili formayla 10 haftalık sürede 178 dakika forma giyen Umut, sadece Samsunspor maçında verdiği pasla gole katkı sağladı.

Forma giydiği maçlar

Trabzonspor'da ligin 20. haftasındaki Hesap.com Antalyaspor maçıyla forma giymeye başlayarak 21 dakika süre alan bordo-mavili futbolcu, 21. haftadaki Samsunspor karşılaşmasında 18 dakika, 22. haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde 26 ve 23. haftadaki Gaziantep FK maçında 24 dakika görev aldı.

Ligin 24. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında oyuna dahil edilmeyen Umut Nayir, 25. haftada Zecorner Kayserispor karşısında 14, 26. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında 15, 27. haftadaki ikas Eyüpspor karşılaşmasında 45 dakika, 28. haftadaki Galatasaray maçında 2, en son Corendon Alanyaspor maçında ise 13 dakika görev yaptı.

Umut Nayir, en son oynanan Corendon Alanyaspor maçında 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Paul Onuachu'nun sakatlığında ilk 11'de tercih edilmedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
IAB
