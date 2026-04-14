14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Trabzonspor'a iki müjde: Muçi ve Batagov

Trabzonspor'da bir süredir sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan Ernest Muçi ve Arseniy Batagov takıma geri dönüyor.

14 Nisan 2026 12:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan iki isim Arseniy Batagov ve Ernest Muçi ile ilgili beklenen olumlu haber geldi.

Her iki oyuncunun da sakatlığını tamamen atlattığı ve bu hafta içerisinde tam anlamıyla takımla çalışacakları belirtildi.

BATAGOV KULÜBEYE, ERNEST MUÇİ 11'E

Batagov'un yokluğunda Savic-Nwaiwu ikilisinin iyi bir görüntü sergilemesine karşın, Ernest Muçi'nin yokluğunda Trabzonspor'un ofansif gücünde önemli sıkıntılar dikkat çekti.

Ukraynalı stoperin Başakşehir karşısında kulübede olması beklenirken teknik direktör Fatih Tekke, Arnavut oyun kurucu Muçi'yi direkt 11'de sahaya sürecek. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
