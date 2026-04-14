14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Cengiz Ünder'den geleceği için karar

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlılarda kalmak istiyor. Beşiktaş ise Cengiz Ünder ile ilgili son kararını vermedi.

Cengiz Ünder'den geleceği için karar
Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR

28 yaşındaki karat oyuncusunun Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve kariyerine Siyah-Beyazlı takımda devam etmek istediği öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun Sergen Yalçın'la çalışmaktan son derece memnun olduğu ve Fenerbahçe'ye dönmek istemediği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

NET KARAR VERİLMEDİ

Bu gelişmeye rağmen Beşiktaş yönetiminin ise son dönemde beklentileri karşılayamayan Cengiz'in 6 milyon euroluk opsiyonunu kullanmamaya daha yakın olduğu, ancak fiyatta bir indirim yapılması halinde harekete geçileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 26 maça çıkan Cengiz Ünder 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
