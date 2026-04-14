14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Premier Lig'de kaleler şaştı!

Avrupa'da en çok Premier Lig'de kaleler şaştı. Premier Lig, Avrupa'nın öne çıkan 10 ligi arasında bu sezon kendi kalesine atılan gollerde açık ara zirvede yer alıyor.

calendar 14 Nisan 2026 13:40
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig, Avrupa'nın öne çıkan 10 ligi arasında bu sezon kendi kalesine atılan gollerde açık ara zirvede yer alıyor.

Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde kıtanın 5 büyük futbol organizasyonuna sahip İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde bu sezon şimdiye kadar kendi kalesine atılan gol sayıları dikkati çekiyor.

UEFA sıralamasında Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan Premier Lig'de bu sezon 32 futbolcu kendi kalesine 35 gol attı.

Wolverhampton'ın Kolombiyalı stoperi Yerson Mosquera, Nottingham Forest'tan Murillo, Burnley'nin Fransız stoperi Maxime Esteve, bu sezon topu ikişer kez kendi ağlarına gönderdi.

Türkiye'de 21 gol

Süper Lig'de ise bu sezon şimdiye kadar 20 oyuncu kendi kalesini 21 kez havalandırdı.

Trendyol Süper Lig takımları arasında en fazla kendi kalesine golü, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (4 gol) ve Zecorner Kayserispor (3 gol) gördü.

Dört büyükler arasında bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da futbolcular, kendi kalelerine birer gol attı.

Fransa Ligue 1'de 21 gol

Fransa Ligue 1'de bu sezon kendi kalesine 21 gol atıldı.

İspanya LaLiga, Portekiz Liga ve Hollanda Eredivisie'de bu sezon takımlar kendi kalesinde 20'şer gol gördü.

Almanya Bundesliga ve Belçika Jupiler Pro'da ise kendi kalesine 19'ar gol kaydedildi.

Avrupa'nın 2025/26 sezonunda en büyük 10 ligde kendi kalesine atılan gol sayıları şu şekilde:


Ülke ve Ligi Lig Kendi kalesine atılan gol  
İngiltere Premier Lig 35  
Türkiye Süper Lig 21  
Fransa Ligue 1 21  
Portekiz Liga 20  
Hollanda Eredivisie 20  
İspanya LaLiga 20  
Belçika Jupiler Pro 19  
Almanya Bundesliga 19  
İtalya Serie A 18  
Çekya Chance Liga 16
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
