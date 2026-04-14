Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi!

Süper Lig'de cuma günü Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe'de salı günü gerçekteştirilen antrenmanda bir sürpriz yaşandı.
Futbolda bahis soruşturmasında tutuklu yargılanan ve 3 Nisan'da hakkında tahliye kararı verilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin bugünkü (Salı) antrenmanında takımla birlikte çalıştı.
Fenerbahçe antrenmanında Mert Hakan Yandaş:
