Trabzonspor'dan tribüne özel çareler

Galatasaray derbisi sonrası PFDK'nın 35 bine yakın taraftara ceza vermesi Trabzonspor'u isyan ettirmişti.
Trabzonspor itiraz etti, Tahkim'in kararı bekleniyor ancak cezanın kaldırılmama ihtimaline karşın kulüp yönetiminin çeşitli alternatifler üzerine çalıştığı belirtildi.
Başakşehir maçına kadın-çocuk taraftarların ücretsiz getirilebileceği ve tüm okulların da davet edileceği öğrenildi.
Trabzonspor itiraz etti, Tahkim'in kararı bekleniyor ancak cezanın kaldırılmama ihtimaline karşın kulüp yönetiminin çeşitli alternatifler üzerine çalıştığı belirtildi.
Başakşehir maçına kadın-çocuk taraftarların ücretsiz getirilebileceği ve tüm okulların da davet edileceği öğrenildi.