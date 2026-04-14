14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

BKT Avrupa Kupası'na Türk takımları damga vurdu

BKT Avrupa Kupası'nda sezonun en iyi 5'ine Türk takımları damga vurdu.

14 Nisan 2026 15:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
BKT Avrupa Kupası'na Türk takımları damga vurdu
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda sezonun en iyi 5'ine Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'dan birer oyuncu seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre; taraftarlar, medya mensupları, antrenörler ve kaptanlar, sezonun en büyük anlarına damgasını vuran oyuncuları seçti.

Sezonun ilk 5'inde Türk kulüplerinden Beşiktaş GAİN forması giyen Ante Zizic, Türk Telekom'dan Kyle Allman ve Bahçeşehir Koleji'de oynayan Malachi Flynn de yer aldı.

Türk takımlarındaki oyuncular dışında ilk 5'e, Dolomiti Energia'dan DeVante Jones ve Hapoel Midtown'dan Jared Harper seçildi.

Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde elenirken Beşiktaş GAİN ise final mücadelesine çıkacak.

Beşiktaş GAİN ile Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg arasındaki final serisi, 22 Nisan'da başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
