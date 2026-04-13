13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-252'
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
1-014'
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Javier Clemente: "Athletic Bilbao yalanlara başvuruyor"

Athletic Bilbao'nun eski teknik direktörlerinden Javier Clemente, altyapıdan oyuncu çıkarma sistemini eleştirdi.

13 Nisan 2026 16:46
Fotoğraf: AA
Athletic Bilbao'nun efsane teknik direktörlerinden Javier Clemente, kulübün geleneksel transfer politikasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cadena SER'e konuşan 76 yaşındaki teknik adam, Athletic'in yalnızca Bask kökenli oyunculara yer verme prensibine artık tam anlamıyla uyulmadığını savunarak, kulübün bu konuda "yalanlara başvurduğunu" öne sürdü.

Clemente, "Bask oyuncumuz var deniyor ama aslında onları 16 yaşında başka yerlerden getiriyoruz. Sonra kısa süreliğine bir Bask kulübünde oynatıp altyapımızdan çıktı deniyor. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, dışarıdan oyuncu transferine karşı olmadığını ancak bu durumun farklı şekilde lanse edilmesini eleştirdi:

"Eğer dışarıdan oyuncu getirilecekse getirilsin. Ama benim hoşuma gitmeyen şey yalan söylenmesi."

Athletic'in geçmişteki kimliğinden uzaklaştığını dile getiren Clemente, kulübün artık sonuç odaklı bir yapıya büründüğünü belirtti.

"Eskiden farklıydık. Şimdi çok daha fazla dışarıdan oyuncu alınıyor ve küçük hileler yapılıyor" diyen Clemente, kulübün diğer takımlara benzemeye başladığını ifade etti.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, kulüp yönetiminin taraftarlar ve oyuncularla olan bağının da eskisi kadar güçlü olmadığını sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
