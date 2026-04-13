Javier Clemente: 'Athletic Bilbao yalanlara başvuruyor'

Athletic Bilbao'nun efsane teknik direktörlerinden Javier Clemente, kulübün geleneksel transfer politikasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Cadena SER'e konuşan 76 yaşındaki teknik adam, Athletic'in yalnızca Bask kökenli oyunculara yer verme prensibine artık tam anlamıyla uyulmadığını savunarak, kulübün bu konuda "yalanlara başvurduğunu" öne sürdü.



Clemente, "Bask oyuncumuz var deniyor ama aslında onları 16 yaşında başka yerlerden getiriyoruz. Sonra kısa süreliğine bir Bask kulübünde oynatıp altyapımızdan çıktı deniyor. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.



Tecrübeli teknik adam, dışarıdan oyuncu transferine karşı olmadığını ancak bu durumun farklı şekilde lanse edilmesini eleştirdi:



"Eğer dışarıdan oyuncu getirilecekse getirilsin. Ama benim hoşuma gitmeyen şey yalan söylenmesi."



Athletic'in geçmişteki kimliğinden uzaklaştığını dile getiren Clemente, kulübün artık sonuç odaklı bir yapıya büründüğünü belirtti.



"Eskiden farklıydık. Şimdi çok daha fazla dışarıdan oyuncu alınıyor ve küçük hileler yapılıyor" diyen Clemente, kulübün diğer takımlara benzemeye başladığını ifade etti.



Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, kulüp yönetiminin taraftarlar ve oyuncularla olan bağının da eskisi kadar güçlü olmadığını sözlerine ekledi.



