13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Arda Turan'lı Shakhtar'ın maçında hava saldırısı alarmı!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile LNZ Cherkasy arasındaki maçta ikinci yarı, hava saldırısı uyarısı nedeniyle yaklaşık 45 dakika gecikmeyle başladı.

calendar 13 Nisan 2026 14:33 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 14:48
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasında oynanan maçta LNZ Cherkasy'ye konuk oldu.

Ukrayna'nın Cherkasy şehrinde bulunan Tsentralnyi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı, Ukrayna'da yaşanabilecek olası hava saldırısı nedeniyle verilen alarmdan dolayı başlayamadı.

"HAVA ALARMI SONA ERDİ"

Shakhtar Donetsk'in resmi X hesabından TSİ 14.12'de yapılan açıklamada "Cherkasy bölgesinde hava alarmı! LNZ - Shakhtar maçının ikinci yarısı daha sonra başlayacak." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna kulübünden saat 14.27 itibariyle yapılan paylaşımda ise "Hava alarmı sona erdi! LNZ - Shakhtar maçının devamını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MÜCADELE DEVAM ETTİ

Yaklaşık 45 dakikalık gecikmenin ardından, TSİ 14.40'ta mücadele kaldığı yerden devam etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
