Arda Turan'lı Shakhtar'ın maçında hava saldırısı alarmı!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasında oynanan maçta LNZ Cherkasy'ye konuk oldu.



Ukrayna'nın Cherkasy şehrinde bulunan Tsentralnyi Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısı, Ukrayna'da yaşanabilecek olası hava saldırısı nedeniyle verilen alarmdan dolayı başlayamadı.



"HAVA ALARMI SONA ERDİ"



Shakhtar Donetsk'in resmi X hesabından TSİ 14.12'de yapılan açıklamada "Cherkasy bölgesinde hava alarmı! LNZ - Shakhtar maçının ikinci yarısı daha sonra başlayacak." ifadelerine yer verildi.



Ukrayna kulübünden saat 14.27 itibariyle yapılan paylaşımda ise "Hava alarmı sona erdi! LNZ - Shakhtar maçının devamını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



MÜCADELE DEVAM ETTİ



Yaklaşık 45 dakikalık gecikmenin ardından, TSİ 14.40'ta mücadele kaldığı yerden devam etti.



