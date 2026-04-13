13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Ertuğrul Doğan'dan ekonomik destek çağrısı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, camiaya ekonomik destek çağrısında bulundu.

calendar 13 Nisan 2026 15:08
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya seslenerek ekonomik destek çağrısında bulundu. Doğan, kulübün sürdürülebilir yapıya kavuşması için taraftar ve iş dünyasının katkısının kritik olduğunu vurguladı.

Trabzonspor'un en önemli gündem maddesinin ekonomik yapı olduğunu belirten Doğan, camianın tüm paydaşlarını destek olmaya davet ederek, "Trabzonspor'un en büyük problemi maddi konular. Trabzonspor'un iş adamlarımızı, taraftarlarımızı TS Club'un yaptığı kampanyalara katılmaya, forma almaya davet ediyorum. Önümüzdeki günlerde gelecek sezonun kombinelerini de çıkaracağız. Taraftarlarımızı buna da davet edeceğiz" dedi.

'LOCA KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ VAR'

Kulüp olarak loca kampanyası başlattıklarını ifade eden Doğan, iş dünyasına çağrısını yineleyerek, "Şu anda bir loca kampanyası yapıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve camiamızdan iş insanlarımızı localarımızı almaya davet ettik. Sağ olsunlar karşılıksız kalmadı. Nevzat Aydın'a, Esat Emanet'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR'UN BÜYÜKLÜĞÜ BURADA'

Trabzonlu olmayıp Trabzonspor'a gönül verenlerin önemine dikkat çeken Doğan, "Trabzonlu olmayıp Trabzonsporlu olanlar bizim açımızdan çok farklı insanlar. Bu, Trabzonspor'un büyüklüğünü gösteriyor. Sayın Nevzat Aydın'a ve Nevzat Kaya'ya teşekkür ediyorum. Birçok iş adamı arkadaşımızı aradım, destek veren herkese tek tek teşekkür edeceğim" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ 2061'

Localara olan ilginin uzun vadeli hedeflerle sürdüğünü belirten Doğan, "Localarını 2040 yılına kadar uzatan yönetici arkadaşlarımız var. Hedefimiz 2061. İnşallah desteklerle bu süreç devam edecek. Bu bizim için çok önemli" dedi.

'EKONOMİK GÜÇ BAŞARIYI GETİRECEK'

Kulübün mali yapısının sahaya doğrudan etki ettiğini ifade eden Doğan, "Trabzonspor'da maaşların gününde yatması, primlerin ödenmesi en önemli konudur. Trabzonspor ekonomik özgürlüğüne kavuştuğu an, profesyonel bir anlayışla yönetildiğinde camianın gücüyle her yıl her mücadeleyi verir. Herkes çok rahat olsun" dedi.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
