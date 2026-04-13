13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-250'
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
1-012'
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!

Galatasaray için Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon iddiası gündeme geldi.

calendar 13 Nisan 2026 15:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
Galatasaray'ın, Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon'u transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Arjantin basınından El Crack Deportivo'da yer alan habere göre, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, teknik direktör Claudio Ubeda'nın planlarında yer bulamaması halinde oyuncunun transferine sıcak bakıyor.

Haberde, sarı-kırmızılıların orta saha ile hücum hattı arasında bağlantı kurabilecek bir oyuncu arayışında olduğu ve Zenon'un bu doğrultuda kulüp yönetiminin gündemine geldiği ifade edildi. Galatasaray'ın, oyuncu için yaz transfer döneminde resmi girişimde bulunabileceği aktarıldı.

Riquelme'nin de olası tekliflere açık olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, Zenpn'un geleceğinin teknik direktör Úbeda'nın vereceği karara bağlı olduğu kaydedildi.

AVRUPA'DAN VE GÜNEY AMERİKA'DAN İLGİ VAR

Öte yandan Kevin Zenpn'a daha önce de ciddi teklifler geldiği ortaya çıktı. Alman ekibi Hoffenheim'ın oyuncu için 18 milyon dolarlık teklif sunduğu ancak bu önerinin reddedildiği belirtildi. Ayrıca Olympiakos'tan gelen teklifin geri çevrildiği, Deportivo Alavés'in ise satın alma opsiyonlu kiralama önerisinin kabul edilmediği ifade edildi.

Zenon'un güncel olarak Sao Paulo, Atletico Mineiro ve Galatasaray'ın radarında olduğu bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
