13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-149'
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
1-012'
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Altınordu kader sınavlarında

Altınordu, Bucaspor 1928'i 2-0 yenerek düşme hattının 2 puan üstünde kalırken, Erbaaspor, Beykoz Anadolu Spor ve Kepez Spor ile birlikte ligde kalma mücadelesini son 2 haftada belirleyecek kritik bir sürece girdi.

13 Nisan 2026 16:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bucaspor 1928'i 2-0 mağlup eden Altınordu, son 2 haftaya düşme hattının 2 puan üzerinde girdi.

Grupta Bucaspor 1928 ve Karaman FK'dan sonra Kepez Spor'un da küme düşmesi kesinleşti. Ligden düşecek son takım Erbaaspor (33), Altınordu (31) ya da Beykoz Anadolu Spor (29) olacak.

Kırmızı-lacivertliler ikili averajda Erbaaspor'a karşı üstün, Beykoz Anadolu Spor'un ise gerisinde yer alıyor. İzmir temsilcisi son 2 maçında küme düşen Kepez Spor'a konuk olduktan sonra play-off hedefindeki İnegölspor'u ağırlayacak. Derbide Bucaspor 1928'i yenerek iç sahada üst üste 4'üncü galibiyetini alan Altınordu, final müsabakalarında hata yapmak istemiyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
