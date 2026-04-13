13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-084'
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Buz Hokeyi Milli Takımımız, grup maçlarına galibiyetle başladı!

Türkiye, Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu ilk maçında Tayland'ı 6-1 yendi.

calendar 13 Nisan 2026 17:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milliler, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki organizasyonda Tayland'a karşı gösterdikleri başarılı performans sonucu karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ikinci maçında yarın TSİ 14.00'te Türkmenistan ile karşılaşacak.

Organizasyon 19 Nisan Pazar günü sona erecek.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
