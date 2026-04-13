13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Tottenham, ligde dip yaptı!

İngiltere Premier Lig'de "Büyük Altılı"nın üyelerinden biri olan Tottenham, ligin bitimine 6 hafta kala küme düşme hattında yer alıyor. Jamie Carragher, Tottenham ile ilgili konuştu.

calendar 13 Nisan 2026 12:59
Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'de Big Six'in (Büyük Altılı) üyelerinden biri olan Tottenham, bu sezon adeta dip yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 2019 yılında final oynayan ve geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Londra temsilcisi, bu yıl küme düşebilir!

Thomas Frank ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 1.5 ay boyunca takımı Igor Tudor'a emanet eden İngiliz ekibi, Tudor sonrası Roberto De Zerbi ile de aradığını bulamadı.

91 YILIN EN UZUN SERİSİ

Tottenham, ligde son olarak Sunderland'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Tottenham'ın ligdeki galibiyet hasreti 14 maça yükseldi.

Premier Lig'de 14 maçtır kazanamayan Tottenham, son 91 yılın en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Tottenham, o sezon (1934/35) küme düşmüştü.

KÜME DÜŞME HATTINDA

Ligde 14 maçtır kazanamayan Tottenham, 32 maç sonunda topladığı 30 puanla ligde 18. sırada ve küme düşme hattında yer alıyor.

Jamie Garragher, Premier Lig'de 6 hafta kala küme düşme hattında yer alan Tottenham ile ilgili konuştu.

"İNANAMIYORUM! KÜME DÜŞECEKLER"

Carragher, "İnanamıyorum! Görüşüne bakılırsa Tottenham gerçekten küme düşecek! Ligde kalmak için mücadele eden takımların en azından ellerinde bazı kozları var ama onlar berbat durumda!" dedi.

"Şu anda Tottenham, ligdeki herkes için iyi bir rakip durumunda." diyen Carragher, "Wolverhampton son sırada. Tottenham'ın o maçta kazanacağını gerçekten düşünüyor musunuz, hiç şansları yok." dedi.

Premier Lig'de küme düşme korkusu yaşayan Tottenham'ın ligde kalan maçları şu şekilde:

-Brighton
-Wolverhampton (D)
-Aston Villa (D)
-Leeds United
-Chelsea (D)
-Everton

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
