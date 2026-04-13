Tottenham, ligde dip yaptı!

İngiltere Premier Lig'de Big Six'in (Büyük Altılı) üyelerinden biri olan Tottenham, bu sezon adeta dip yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 2019 yılında final oynayan ve geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Londra temsilcisi, bu yıl küme düşebilir!



Thomas Frank ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 1.5 ay boyunca takımı Igor Tudor'a emanet eden İngiliz ekibi, Tudor sonrası Roberto De Zerbi ile de aradığını bulamadı.



91 YILIN EN UZUN SERİSİ



Tottenham, ligde son olarak Sunderland'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Tottenham'ın ligdeki galibiyet hasreti 14 maça yükseldi.



Premier Lig'de 14 maçtır kazanamayan Tottenham, son 91 yılın en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Tottenham, o sezon (1934/35) küme düşmüştü.



KÜME DÜŞME HATTINDA



Ligde 14 maçtır kazanamayan Tottenham, 32 maç sonunda topladığı 30 puanla ligde 18. sırada ve küme düşme hattında yer alıyor.



Jamie Garragher, Premier Lig'de 6 hafta kala küme düşme hattında yer alan Tottenham ile ilgili konuştu.



"İNANAMIYORUM! KÜME DÜŞECEKLER"



Carragher, "İnanamıyorum! Görüşüne bakılırsa Tottenham gerçekten küme düşecek! Ligde kalmak için mücadele eden takımların en azından ellerinde bazı kozları var ama onlar berbat durumda!" dedi.



"Şu anda Tottenham, ligdeki herkes için iyi bir rakip durumunda." diyen Carragher, "Wolverhampton son sırada. Tottenham'ın o maçta kazanacağını gerçekten düşünüyor musunuz, hiç şansları yok." dedi.



Premier Lig'de küme düşme korkusu yaşayan Tottenham'ın ligde kalan maçları şu şekilde:



-Brighton

-Wolverhampton (D)

-Aston Villa (D)

-Leeds United

-Chelsea (D)

-Everton



