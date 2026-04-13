Fenerbahçe'nin sigortası: Gol yemeyen 4'lü formül

Fenerbahçe Archie Brown, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo 4'lüsüyle sahaya çıktığı son 10 maçın yalnızca 2'sinde kalesinde 3 gol gördü.
Bu 2 maç Kadıköy'de oynanan ve 2-2 sona eren Alanyaspor ile 1-1 biten Galatasaray mücadeleleri oldu.
Özellikle bu 4'lünün aynı anda sahada olduğu maçlarda takımın savunma direnci dikkat çekici seviyeye yükseldi.
Fenerbahçe'nin sigortası bu 4'lü, takımın en büyük kozlarından biri olarak öne çıkıyor.
